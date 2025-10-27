Росавиация запретила «Ангаре» выполнять коммерческие рейсы. Летом ее Ан-24 разбился под Тындой

Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара», самолет которой в июле потерпел крушение под Тындой. Решение принято по итогам внеплановой проверки в целях безопасности полетов. Перевозчик уже прекратил продажу билетов и предложит пассажирам полный возврат средств или переоформление на рейсы других авиакомпаний. В июльской катастрофе Ан-24 погибли 48 человек.

Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат на выполнение рейсов авиакомпании «Ангара», самолет Ан-24 которой потерпел крушение в июле. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Начиная с 5 ноября этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу», — заявили в Росавиации. ­

Авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов на все рейсы после 1 ноября, добавили в ведомстве.

«Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств или переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний», — говорится в сообщении.

«Ангара» выполняет рейсы на самолетах Ан-24 и Ан-26 по 11 региональным направлениям. В маршрутную сеть входят, в частности, линии Хабаровск — Зея и Хабаровск — Тында (обе с промежуточной посадкой в Благовещенске), а также Иркутск — Ербогачён, Иркутск — Киренск и Нижнеангарск — Улан-Удэ.

В июле Росавиация аннулировала у «Ангары» сертификат на обслуживание самолетов, а в августе — сертификат учебного центра авиакомпании, в котором велось обучение специалистов и бортмехаников самолетов Ан-24/26 и вертолетов Ми-8. Оставшийся авиационный персонал «Ангары» должен обучаться в других сертифицированных центрах.

Катастрофа под Тындой

Пассажирский самолет Ан-24 «Ангары» потерпел крушение 24 июля под Тындой в Амурской области. Утром борт пропал с радаров, после чего обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира, включая пятерых детей, — все погибли в катастрофе.

В сентябре Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе Ан-24 под Тындой.

В документе МАК указывалось, что выпущенный в 1976 году Ан-24 находился в эксплуатации более 45 лет . Самолет за это время ремонтировался восемь раз, его сертификат летной годности был действителен до 2036 года.

По данным МАК, незадолго до крушения члены экипажа сверяли показания высотометров, после чего поступил сигнал системы раннего предупреждения приближения к земле. Через две минуты после этого запись звукового самописца оборвалась. Диспетчерская служба неоднократно вызывала экипаж Ан-24 по радио, но не получила ответа, и был объявлен сигнал тревоги.

Трещины и дефекты самолетов

За месяц до катастрофы Ространснадзор провел внеплановую проверку «Ангары» и приостановил эксплуатацию восьми ее самолетов. Поводом для инспекции стал инцидент в Иркутской области, когда аналогичный Ан-24 с другим бортовым номером выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за неисправности шасси.

В Москве начали расшифровку черных ящиков рухнувшего Ан-24. Что узнали расследователи? В Москве начали изучать черные ящики самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области. Эксперты... 26 июля 14:24

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в самолетах Ан-24 регулярно обнаруживали коррозию, трещины и механические дефекты. Несмотря на обнаружения дефектов даже при поверхностном визуальном осмотре, эксплуатацию самолетов продолжали продлевать.

Самыми проблемными зонами были шасси и крылья, а более 50% повреждений были типовыми. Большая часть проверок были только визуальными.