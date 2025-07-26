В Москве начали расшифровку черных ящиков рухнувшего Ан-24. Что узнали расследователи?

В Москве начали изучать черные ящики самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области. Эксперты выяснили, что системы воздушного судна, которое находилось в эксплуатации почти полвека, работали исправно. Сейчас анализируется информация речевого самописца. Тем временем рассматривается несколько версий авиакатастрофы, среди них — человеческий фактор. Что еще стало известно о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Системы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», потерпевшего крушение в районе аэропорта Тынды Амурской области, до столкновения с землей работали исправно. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет, изучив поступившие в Москву бортовые самописцы.

«До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — подчеркнули в комитете.

Носитель параметрической информации (магнитная лента) сгорел при пожаре, но информация речевого самописца сохранилась. В настоящее время эксперты проводят анализ записи.

Комиссия МАК продолжает расследование, чтобы определить причины и обстоятельства авиакатастрофы.

Крушение Ан-24 произошло 24 июля при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Самолет летел рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 42 пассажира, включая двух граждан Белоруссии и Китая, а также шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

Версии авиакатастрофы

Следственный комитет в рамках уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц») рассматривает две возможные версии крушения Ан-24: техническая неисправность самолета и человеческий фактор — нарушения при выполнении полета.

Чтобы выяснить точную причину инцидента, следователи провели обыск в авиакомпании «Ангара» и изъяли документацию на воздушное судно и членов его экипажа. Кроме того, в аэропорту Благовещенска были изъяты образцы топлива, а также документы о предполетном обслуживании Ан-24.

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По мнению ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Вадима Заводченкова, к авиакатастрофе могли привести непростые погодные условия. Он рассказал, что нижняя граница облаков местами достигала 300 метров, а Тында находится на горном склоне.

«Низкая облачность закрывает вершины гор и, собственно говоря, это могло послужить причиной нарушения ориентирования экипажа и привести к случившемуся, то есть к столкновению самолета с землей», — отметил эксперт в эфире «России 24».

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах писал, что в качестве версии крушения рассматривается ошибка экипажа при заходе на посадку при плохой видимости.

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что причин авиакатастрофы могут быть десятки. Он обратил внимание, что Ан-24 порой своеобразно реагирует на обледенение — судно может опустить носовую часть и начать пикировать.

«Могли просто раньше времени снизиться. Это приборное оборудование должно показывать удаление какое-то, там современных средств на Ан-24 нет таких. Что-то могло отказать, на этих самолетах чуть ли не ручные GPS используются », — сказал он.

Полвека эксплуатации

Самолет Ан-24, разбившийся в Амурской области, находился в эксплуатации почти 50 лет. По информации Telegram-канала SHOT, борт был выпущен на Киевском авиационном заводе в 1976 году .

Воздушное судно использовали не только различные российские авиакомпании, включая «Нижегородские авиалинии», но и перевозчик из Камбоджи. В авиапарк «Ангары» самолет поступил в 2021 году.

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Как рассказала SHOT одна из пассажирок Ангелина, сошедшая с борта в Благовещенске перед его отправкой в Тынду, самолет выглядел ветхим. Кроме того, были заметны испарения возле багажной полки.

«Он такой старый, ему просто … (конец. — «Газета.Ru)», — подчеркнула пассажирка.

Компания «Ангара» по состоянию на июнь текущего года имела в своем парке 11 бортов Ан-24.