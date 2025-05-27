На зрителей «Пункта назначения» в кинотеатре упала крыша

В Аргентине на зрителей хоррора «Пункт назначения» в кинотеатре упала крыша, пишет Metro.

Во время показа нового фильма франшизы «Пункт назначения» в Ла-Плата, Аргентина, произошел инцидент — потолок зала начал рушиться прямо над головами зрителей. Женщина по имени Фиамма Вильяверде , пришедшая на сеанс в честь своего 29-летия, рассказала, что сначала подумала, будто эффекты — часть фильма.

«Сперва мы подумали, что это часть картины, потому что были полностью погружены в просмотр, но потом огромный кусок упал прямо на меня», — вспоминает очевидица.

Около 40 зрителей стали свидетелями происшествия. Фиамме не повезло больше других — один из обломков ударил ее по плечу, спине, колене и лодыжке, оставив синяки, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. По ее словам, она избежала удара по голове только благодаря тому, что немного наклонилась вперед.

На опубликованных в соцсетях видео видно огромную дыру в потолке кинозала , а также строительный мусор, разбросанный по полу и проходам между креслами.

Фиамма потребовала вернуть деньги за билеты и заявила, что намерена подать официальную жалобу. Она также пришла в ярость, когда менеджер кинотеатра никак не попытался ей помочь.

Ранее американским кинотеатрам предсказали крах из-за пошлин на иностранные фильмы.