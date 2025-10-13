На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Армия
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали Россию более чем сотней беспилотников. На юге загорелись нефтебаза и дом

Средства ПВО за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника над Россией
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
ВСУ в ночь на 13 октября атаковали российские регионы с помощью 103 беспилотников. Больше всего дронов — 40 — средства ПВО сбили над Крымом. В результате атаки на регион в Феодосии загорелась нефтебаза. От удара БПЛА также пострадала Ростовская область: дроны атаковали пять районов региона. Взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, в Белой Калитве БПЛА пробил крышу частного дома. В результате пострадали два человека. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 13 октября 103 украинских беспилотника атаковали российские регионы. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 40 БПЛА над территорией Крыма, 26 — над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря. Еще 14 дронов уничтожили над Ростовской областью, два — над акваторией Азовского моря и по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.

В связи с этим Росавиация приостанавливала полеты в аэропортах Волгограда, Геленджика, Астрахани и Краснодара. К утру ограничения были сняты.

Утром 13 октября средства ПВО сбили еще 16 беспилотников над территорией Крыма.

Атака на Ростовскую область

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь на 13 октября беспилотники атаковали пять районов региона: Аксайский, Белокалитвинский, Миллеровский, Чертковский и Обливский. Пострадавших в результате этих атак не было.

По данным SHOT, не менее пяти взрывов прогремели в северной и северо-восточной части Ростова-на-Дону. Жители города рассказали, что от этого сработали сигнализации у машин.

Несколько взрывов также произошли в Белой Калитве Ростовской области. По словам местных, за 40 минут они насчитали от пяти до семи взрывов. От громких звуков дрожали окна в домах центральной и южной частей города.

«Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — уточнил Слюсарь.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, пожарные потушили возгорание, возникшее после падения беспилотника. Губернатор сообщил, что в результате атаки повреждены стекла в окнах нескольких домов.

Пожар в Феодосии

В Крыму после атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — заявил он.

За последние месяцы украинская армия нарастила атаки по российским энергетическим объектам. Так, в августе ВСУ пытались ударить по нефтеперерабатывающим заводам в Рязани, Новокуйбышевске в Самарской области, на Кубани и в Ростовской области. Кроме этого, 13 сентября дроны атаковали предприятие «Башнефти», на следующий день — завод КИНЕФ в Ленинградской области. После этого беспилотники также ударили по двум объекта нефтехимического комплекса «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, а также промышленным объектам в Оренбургской области и Пермском крае.

Президент Украины Владимир Зеленский называл подобные атаки «наиболее эффективными санкциями» против России. Ранее он заявлял о продвижении в вопросе «ударов вглубь России» и обещал устроить блэкауты в российских городах, если Россия продолжит оставлять без света Украину.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами