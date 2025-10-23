27 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

27 октября с профессиональным праздником поздравляют сотрудников школьных библиотек. В мире обсуждают эффективность трудотерапии в медицине и отмечают Международный день плюшевого мишки. Православные верующие сегодня особо почитают Яхромскую икону Божией Матери. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 27 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 октября

Всемирный день трудотерапии

Представьте: вместо больничных стен — мастерская или учебный класс, вместо лекарств — полезная деятельность. Именно так выглядит трудотерапия, ее также называют эрготерапия, — направление реабилитации, которое помогает пациентам восстановить или развить двигательные функции и навыки самообслуживания: от написания заметок от руки до уборки помещения.

Трудотерапия стала востребована после Второй мировой войны, когда многим людям требовалась реабилитация. В 1951 году появилась Всемирная федерация эрготерапевтов. Именно эта организация в 2010 году учредила Всемирный день трудотерапии, чтобы подчеркнуть важность этого раздела медицины.

close Пациент психиатрической клинической больницы убирает снег во время трудотерапии Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вceмиpный дeнь аудиовизуального наследия

Аудиовизуальные материалы позволяют сохранить культурное наследие и транслировать его будущим поколениям. Праздник был учрежден по инициативе ЮНЕСКО в 2005 году. Эта организация вместе с Координационным советом ассоциаций аудиовизуальных архивов способствует защите и продлению срока службы звукозаписей и видеоизображений. Ценные старые записи переводятся в цифровой формат, ведутся каталоги для их учета.

В этот день специалисты по сохранению аудиовизуальных материалов: сотрудники музеев, архивисты и реставраторы — обмениваются новыми данными, демонстрируют уникальные кадры, делают доклады и презентации.

Международный день школьных библиотек

Праздник отмечается во многих странах в четвертый понедельник октября по инициативе ЮНЕСКО. Его цель — привлечь внимание общества к состоянию и пополнению книжных фондов в школьных библиотеках, а также к важности приобщения школьников к чтению. В этот день проводят сбор книг для нужд библиотек, организуют конференции, конкурсы и открытые уроки с сотрудниками библиотек и авторами литературных произведений.

close Shakirov Albert/Shutterstock/FOTODOM

Международный день плюшевого мишки

Этот трогательный праздник посвящен самой популярной и любимой игрушке в мире. История мишки начинается в 1903 году, когда жена американского предпринимателя Морриса Мичтома создала первого плюшевого медвежонка, вдохновившись карикатурой на президента Теодора Рузвельта. С тех пор мишка стал символом детства, дружбы и утешения.

В этот день принято дарить плюшевых медведей, проводить выставки и благотворительные акции в поддержку детей. Праздник напоминает о важности доброты, тепла и заботы, которые плюшевый мишка щедро дарит каждому, кто его обнимает.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 октября в других странах

День труда — Новая Зеландия. Праздник отмечается в четвертый понедельник октября и является выходным днем. Он посвящен длительной истории борьбы рабочих за свои права, в том числе восьмичасовой рабочий день. Когда-то в День труда в стране проходили зрелищные демонстрации, сейчас для большинства граждан это просто дополнительная возможность отдыха.

День черной кошки — Великобритания. Из-за предрассудков и мифов черным кошкам труднее найти дом, чем их сородичам других окрасов. В связи с этим с 2011 года в Великобритании ежегодно проходит акция с целью помочь этим животным быстрее обрести хозяев. Мероприятие придумала организация Cats Protection. В соцсетях люди делятся фото и видео своих питомцев, а на аватарки ставят черных кошек.

close MirasArt/Shutterstock/FOTODOM

День американского пива — США. Праздник появился в 1933 году, когда был отменен «сухой закон» и в Америке снова занялись производством и продажей пива. Согласно легенде этот напиток помогал колонистам выжить при переселении на новый континент. Поскольку вода была иногда непригодна для питья, пиво с очень низким содержанием алкоголя пили в то время даже женщины и дети.

Религиозные праздники 27 октября

День памяти преподобной Параскевы-Петки Сербской

Преподобная Параскева Сербская — христианская святая, жившая в XI веке и прославившаяся своим аскетизмом. Она родилась в благочестивой семье неподалеку от Константинополя в городе Эпиват. Потеряв родителей, Параскева раздала имущество и вместе с братом, святителем Евфимием, посвятила себя подвижничеству. Сначала она отправилась в Константинополь, а позже поселилась в пустыне в Иорданской долине, где прожила в отшельничестве до преклонных лет. По велению ангела святая вернулась на родину, где и скончалась. Мощи преподобной находятся в Румынии, в городе Яссы. В день памяти святой Параскевы Сербской сюда приезжают тысячи паломников.

День иконы Божией Матери Яхромская

Яхромская икона Божией Матери — святыня Владимиро-Суздальской земли, связанная с именем преподобного Космы Яхромского. Икона явилась ему в 1482 году на берегу реки Яхромы, когда он, будучи подростком, сопровождал больного. Прикосновение к святыне исцелило этого человека. А Косма с тех пор посвятил себя служению Богу. Позже он соорудил храм в честь Успения Божией Матери, в котором поставил Яхромскую икону.

Считается, что святыня помогает не только при тяжелых недугах, но и в минуты отчаяния, больших потерь и страхов. В настоящее время в музее Суздаля хранится чтимая Яхромская икона Божией Матери, изображенная на серебряном ковчеге-мощевике начала XVI века.

Православная церковь 27 октября также чтит память:

• преподобного Николы Святоши Черниговского;

• священномученика Сильвана Газского;

• мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия Медиоланских,

• священномучеников Михаила Лекторского, Амвросия Полянского, Петра Лебедева, преподобномученика Максимилиана Марченко.

close De Visu/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 27 октября

День Параскевы Грязнихи

Название народного праздника связано с памятью святой Параскевы Сербской. Приставку «Грязниха» день получил из-за сырой погоды и грязи на дорогах в этот период. Отсюда поговорка — «На грязнуху не бывает сухо». В этот день было принято сидеть дома и печь пироги: если они получались пышными — значит скоро в дом придет благополучие. Запрещалось мыть пол и стирать одежду — считалось, что вода унесет удачу.

Параскеву также почитали как покровительницу женской зимней работы, в первую очередь — пряжи. С этого дня начинали мять и трепать лен. Крестьянки называли Параскеву своей заступницей, девушки молились ей об удачном замужестве.

Приметы

Нельзя расчесывать волосы — к болезни.

Нельзя начинать новых и важных дел — удачи не будет.

На грязниху большая грязь — четыре седмицы (недели) до зимы.

Какие исторические события произошли 27 октября

1553 год — в Женеве фанатики-протестанты сожгли на костре мыслителя, теолога, естествоиспытателя и врача Мигеля Сервета по обвинению инквизиции. Его казнь положила начало дискуссии о свободе совести.

1873 год — американский фермер Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку.

1904 год — состоялось открытие Нью-Йоркского метрополитена.

1922 год — в Италии начался марш на Рим во главе с Бенито Муссолини с целью захвата власти в стране.

1927 год — в Москве открыт Центральный театр рабочей молодежи, впоследствии преобразованный в «Ленком».

1951 год — в Канаде для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение.

1962 год — обострение Карибского кризиса: разведывательный самолет США сбит над Кубой советской ракетой. Событие назвали «Черной субботой» — считается, что в этот день мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.

1982 год — КНР объявила, что численность населения страны превысила миллиард.

2008 год — в Швейцарии открылось первое в стране подземное метро.

Дни рождения и юбилеи 27 октября

В 1728 году родился Джеймс Кук — английский мореплаватель, картограф и первооткрыватель, возглавивший три кругосветные экспедиции.

В 1782 году родился Никколо Паганини — итальянский скрипач-виртуоз и композитор.

В 1855 году родился Иван Мичурин — русский советский ученый-биолог и селекционер, академик.

В 1858 году родился Теодор Рузвельт — 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии.

close Global Look Press

В 1899 году родился Михаил Жаров — актер театра и кино, народный артист СССР. Всенародную славу ему принесли роли в таких фильмах, как «Путевка в жизнь», «Возвращение Максима», «Деревенский детектив».

В 1899 году родился Николай Доллежаль — советский ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, академик АН СССР.

В 1900 году родилась Лидия Русланова — советская певица, исполнительница русских народных песен.

В 1924 году родился Ален Бомбар — французский врач и путешественник, который в 1952 году в одиночку на надувной лодке пересек Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос — на это ушло 65 дней.

В 1944 году родился Николай Караченцов — советский и российский актер, прославившийся ролями в картинах «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника» и других.

Кто отмечает день рождения

86 лет исполняется Джону Клизу — английскому актеру, участнику комик-группы «Монти Пайтон», обладателю премий BAFTA и «Эмми».

73 года исполняется Фрэнсису Фукуяме — американскому философу, автору концепции «Конца истории».

70 лет исполняется Виктору Гусеву — российскому спортивному журналисту и комментатору.

67 лет исполняется Саймону Ле Бону — британскому певцу, музыканту и автору песен, вокалисту группы Duran Duran.

66 лет исполняется Александру Грановскому — российскому рок-музыканту, бас-гитаристу, одному из основателей групп «Ария» и «Мастер».

64 года исполняется Игорю Бутману — советскому и российскому джазовому музыканту, саксофонисту, народному артисту РФ.

close Пресс-служба Фонда Бутмана

60 лет исполняется Олегу Котову — российскому космонавту №100, Герою Российской Федерации.