24 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 октября в России поздравляют с профессиональным праздником спецназовцев и вспоминают погибших ракетчиков. В мире в этот день борются против изменения климата и открывают шампанское. Православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Филиппа. Какие праздники и памятные события отмечают 24 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 октября

День подразделений специального назначения ВС РФ

Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейских подразделений спецназа. Он был учрежден указом президента в 2006 году, а дата выбрана в честь формирования в 1950 году первых частей спецназа Главного разведывательного управления. Сегодня бойцы подразделений специального назначения выполняют множество сложных задач — от разведывательных до антитеррористических операций. Традиционно в День спецназа проходят торжественные построения и показательные выступления, возложения цветов к памятникам. Отличившихся военнослужащих награждают, а ветеранов чествуют на памятных встречах.

День памяти погибших ракетчиков в России

Дата приурочена к трагическим событиям 1960 и 1963 годов. В один и тот же день с разницей в несколько лет на космодроме Байконур произошли взрыв при подготовке к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 и пожар при обслуживании ракеты Р-9. По разным оценкам, первая трагедия унесла жизни от 78 до 126 человек. Спустя три года жертвами пожара стали восемь испытателей. После этого 24 октября стало днем памяти всех погибших при освоении космоса. В этот день отдают дань памяти ракетчикам и испытателям космической техники, пожертвовавшим жизнью ради исполнения служебного долга. Запуски на этот день больше никогда не планируют.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Дата приурочена ко дню рождения ученого Джонаса Солка, который создал первую эффективную вакцину против полиомиелита. Инициатива по ее учреждению принадлежит Всемирной организации здравоохранения и ряду гуманитарных организаций. Цель дня — повысить осведомленность об этом опасном вирусном заболевании, поражающем нервную систему и способном привести к параличу. До появления вакцины полиомиелит был одной из самых страшных детских инфекций, поражавшей в основном малышей до пяти лет. Благодаря массовой иммунизации заболеваемость удалось значительно сократить, и сегодня усилия направлены на полную ликвидацию болезни.

День Организации Объединенных Наций

24 октября 1945 года в силу вступил Устав ООН, который закрепляет принципы международных отношений — от суверенитета государств-участников до уважения прав каждого человека. К этой дате и приурочен официальный праздник. Ежегодно в День ООН организация стремится напомнить свои принципы: поддержка международного мира и безопасности, развитие сотрудничества и защита прав человека. 24 октября в штаб-квартире ООН и во многих странах-участницах проходят конференции, выставки, мероприятия и просветительские акции, на которых обсуждают работу ООН в решении глобальных проблем.

Международный день действий в защиту климата

Этот день был учрежден по инициативе экологических организаций для привлечения внимания к проблеме изменения климата. С 2009 года активисты по всему миру проводят в эту дату массовые акции, призывая власти и бизнес сократить выбросы парниковых газов и перейти на возобновляемые источники энергии. Важной задачей дня является просвещение: ведь каждый человек может внести вклад в защиту климата — например, снизив потребление пластика, экономя электроэнергию или участвуя в посадках деревьев.

Международный день шампанского

Праздник отмечается каждую четвертую пятницу октября и посвящен легендарному игристому вину из французского региона Шампань. Считается, что первое игристое произвели в области Лиму в Лангедоке, но именно в Шампани его превратили в известный всему миру напиток. Сегодня шампанским, хоть это и защищенное географическое наименование, называют любое игристое вино в очень многих странах (не только в России). Оно и ассоциируется с атмосферой праздника и роскоши, а еще это неотъемлемый атрибут новогоднего торжества. Международный день шампанского — повод побаловать себя этим напитком, не дожидаясь Нового года.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 октября в других странах

День Святого Рафаила Архангела в Кордове — Испания. Этот праздник считается одним из главных в Кордове, а со временем его начали отмечать и в других регионах Испании. Архангел Рафаил считается небесным покровителем города — по преданию, он спас жителей от эпидемии в XVI веке. Его чтят наравне с Девой Марией и называют мальчиков именем Рафаэль в его честь. Праздник жители Кордовы начинают с богослужения, а потом устраивают народные гулянья.

День кенгуру — Австралия. Экологическая инициатива, призванная привлечь внимание к сохранению знаменитых сумчатых, являющихся символом Австралии. В этот день зоопарки и природоохранные организации проводят просветительские мероприятия, рассказывая о важности защиты кенгуру.

День независимости — Замбия. Памятная дата учреждена в честь получения независимости от Великобритании 24 октября 1964 года. Первым президентом страны стал Кеннет Каунда. Он объявил концепцию «замбийского гуманизма», но на стране это сказалось плохо: однопартийность, национализация и безработица привели к тому, что Замбия оказалась одной из беднейших в мире.

Религиозные праздники 24 октября

День памяти Апостола от 70-ти Филиппа

Святой Филипп принадлежал к кругу апостолов от 70-ти — учеников Христа, избранных позже двенадцати главных апостолов. Его служение началось в Иерусалиме, где он был рукоположен в диаконы с поручением заботиться о вдовах и сиротах. Когда начались гонения на Церковь, Филипп отправился в Самарию, где его проповедь, сопровождавшаяся чудесами и исцелениями, привлекла множество народа. Важнейшим событием его жизни стала встреча с эфиопским вельможей по указанию ангела Господня. На пути из Иерусалима в Газу Филипп объяснил ему пророчество о Мессии и крестил его, что считается началом распространения христианства в Африке. Согласно церковному преданию, позднее Филипп был рукоположен в епископа города Траллы в Малой Азии, где проповедовал до глубокой старости, мирно завершив свой земной путь.

24 октября Русская православная церковь вспоминает: • преподобного Феофана, епископа Никейского;

• преподобного Льва Оптинского;

• преподобного Феофана, постника Печерского;

• мучениц Зинаиды и Филониллы;

• священномучеников Филарета Великанова и Александра Гривского, пресвитеров.



Также церковь чтит память просиявших в Оптиной пустыни преподобных, мучеников и исповедников.

Народные праздники и приметы 24 октября

Филиппова канитель

В день памяти святого Филиппа крестьяне отмечали народный праздник, посвященный осенней непогоде. Он получил такое название из-за грязи и слякоти, которая была характерна для конца октября. В этот день говорили: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

В некоторых регионах в это время появлялся первый снег. Считалось, что если он шел с утра, зима будет морозной. Если снег лег на сырую землю и не растаял — это предвещало хорошую прибыль в будущем.

Приметы

Если реки к Филиппову дню замерзли, нужно было пройти пару шагов по льду, чтобы привлечь удачу в денежных делах.

Незамужним девушкам нельзя стоять под лунным светом — иначе не будет женского счастья.

Ходить в лес девушке в одиночку нельзя, велик риск заблудиться.

Лучше не отправляться в долгую поездку, путь может быть сложным.

Какие исторические события произошли 24 октября

1658 год — перед французским королем Людовиком XIV впервые в качестве автора и актера предстал Мольер, будущий реформатор французского театра.



— перед французским королем Людовиком XIV впервые в качестве автора и актера предстал Мольер, будущий реформатор французского театра. 1745 год — императрица Елизавета Петровна повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей.



— императрица Елизавета Петровна повелела завезти в царские дворцы котов для ловли мышей. 1889 год — Академия наук отказала Софье Ковалевской в предоставлении научной работы в России.



— Академия наук отказала Софье Ковалевской в предоставлении научной работы в России. 1897 год — в Санкт-Петербурге проведен первый официальный футбольный матч в России.



— в Санкт-Петербурге проведен первый официальный футбольный матч в России. 1928 год — в газете «Правда» сообщили о запрете пьесы Михаила Булгакова «Бег» из-за «идеализации белогвардейцев».



— в газете «Правда» сообщили о запрете пьесы Михаила Булгакова «Бег» из-за «идеализации белогвардейцев». 1929 год — «Черный четверг» на Нью-Йоркской фондовой бирже, который стал началом Великой депрессии.

1935 год — на шпиле Спасской башни Московского Кремля установлен советский символ — красная звезда, вместо двуглавого орла.



— на шпиле Спасской башни Московского Кремля установлен советский символ — красная звезда, вместо двуглавого орла. 1939 год — корпорация DuPont впервые выпустила в продажу нейлоновые чулки.



— корпорация DuPont впервые выпустила в продажу нейлоновые чулки. 1941 год — немецкие войска захватили Харьков.



— немецкие войска захватили Харьков. 1947 год — мусульманские сепаратисты объявили независимость индийской провинции Кашмир.



— мусульманские сепаратисты объявили независимость индийской провинции Кашмир. 1956 год — советские войска вошли в Венгрию для подавления антикоммунистического восстания.



— советские войска вошли в Венгрию для подавления антикоммунистического восстания. 1990 год — на Новой Земле прошло последнее ядерное испытание СССР.



— на Новой Земле прошло последнее ядерное испытание СССР. 1990 год — Чувашская АССР провозгласила себя союзной республикой.



— Чувашская АССР провозгласила себя союзной республикой. 2000 год — в берлинском Египетском музее обнаружили единственный в мире автограф последней царицы Египта Клеопатры.



— в берлинском Египетском музее обнаружили единственный в мире автограф последней царицы Египта Клеопатры. 2003 год — состоялся последний коммерческий полет сверхзвукового самолета Concorde.



— состоялся последний коммерческий полет сверхзвукового самолета Concorde. 2004 год — «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и прервал рекордную беспроигрышную серию лондонского клуба из 49 матчей.

Дни рождения и юбилеи 24 октября

В 1734 году родилась Анна Гельди — последняя женщина в Швейцарии и Европе, обвиненная в ведьмовстве и казненная по этой причине.



— последняя женщина в Швейцарии и Европе, обвиненная в ведьмовстве и казненная по этой причине. В 1804 году родился Вильгельм Вебер — немецкий физик, создатель первого телеграфа.



— немецкий физик, создатель первого телеграфа. В 1857 году родился Федор Келлер — российский генерал, один из руководителей Белого движения на юге России.



— российский генерал, один из руководителей Белого движения на юге России. В 1862 году родился Даниэль Сваровски — австрийский ювелир, основатель бренда Swarovski.



— австрийский ювелир, основатель бренда Swarovski. В 1886 году родился Григорий Орджоникидзе — революционер, советский государственный и партийный деятель.



— революционер, советский государственный и партийный деятель. В 1911 году родился Аркадий Райкин — актер театра и эстрады и кино, режиссер, сатирик, народный артист СССР.



— актер театра и эстрады и кино, режиссер, сатирик, народный артист СССР. В 1915 году родился Боб Кейн — художник DC Comics, создавший Бэтмена.



— художник DC Comics, создавший Бэтмена. В 1931 году родилась Софья Губайдулина — советский и российский композитор.



— советский и российский композитор. В 1938 году родился Венедикт Ерофеев — советский писатель, автор поэмы «Москва — Петушки».

Кто отмечает день рождения

89 лет исполняется Биллу Уаймену (настоящее имя Уильям Джордж Перксу) — британскому бас-гитаристу, экс-участнику The Rolling Stones.



(настоящее имя Уильям Джордж Перксу) — британскому бас-гитаристу, экс-участнику The Rolling Stones. 86 лет исполняется Ф. Мюррею Абрахаму — американскому актеру, лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Амадей».



— американскому актеру, лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Амадей». 79 лет исполняется Льву Новоженову — журналисту, телеведущему и режиссеру.



— журналисту, телеведущему и режиссеру. 59 лет исполняется Роману Абрамовичу — российскому предпринимателю, миллиардеру.

40 лет исполняется Уэйну Руни — английскому футболисту и футбольному тренеру, звезде клуба «Манчестер Юнайтед».



— английскому футболисту и футбольному тренеру, звезде клуба «Манчестер Юнайтед». 39 лет исполняется Дрейку — канадскому рэперу, певцу и продюсеру.

