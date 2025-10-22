День спецназа в 2025 году: история и традиции праздника

Как и когда в России празднуют День подразделений спецназначения ВС РФ

В День спецназа поздравляют военнослужащих формирований специального назначения Вооруженных сил России. Эти бойцы занимаются нейтрализацией террористов и освобождением заложников, диверсионной и антидиверсионной деятельностью, охраной особо важных лиц и объектов критической инфраструктуры. Какова история этого праздника, когда его отмечают и с чем сталкиваются бойцы спецподразделений во время службы — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День спецназа

День подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года.

В 2025 году профессиональный праздник выпадает на пятницу. Его традиционно отмечают действующие бойцы и ветераны спецназа.

close Виталий Тимкив/РИА Новости

История праздника

Возникновение специальной разведки можно отнести к периоду Гражданской войны в России. Именно тогда в Красной армии было создано особое отделение, которое занималось в основном организацией разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. Бойцы этого подразделения проводили операции против интервентов и белогвардейцев.

В 1919 году большевики создали части особого назначения, которые были нацелены на борьбу с контрреволюцией. Военно-партизанские отряды существовали при заводских партийных ячейках, они взаимодействовали с органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924–1925 годах их расформировали, а командный состав и боевые средства частей особого назначения передали в ведомство Красной армии.

В годы Великой Отечественной войны было создано значительное число специальных формирований для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу противника.

24 октября 1950 года началось формирование рот специального назначения при общевойсковых и механизированных армиях в соответствии с директивой оборонного ведомства СССР.

Личный состав подобных подразделений отбирался из армейской разведки. При их подготовке применялся боевой опыт советских партизан и разведчиков-диверсантов в годы Второй мировой войны.

К 1 мая 1951 года было сформировано 46 рот по 120 человек. Все они подчинялись Главному разведывательному управлению Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Новые подразделения были предназначены для организации и ведения разведки, вскрытия важных объектов в тылу противника, уничтожения средств ядерного нападения и других критических объектов.

Структура и состав формирований специального назначения неоднократно менялись, но суть их оставалась неизменной.

close Виталий Тимкив/РИА Новости

Как отмечают День спецназа

День подразделений специального назначения в России подразумевает обязательное почтение памяти павших бойцов. В этот день по традиции также проходят следующие мероприятия:

торжественные построения в воинских частях;

вручение наград и почетных грамот лучшим бойцам;

учебные тренировки и демонстрация спецподготовки;

ветераны спецназа встречаются с действующими бойцами;

возлагаются цветы к мемориалам павших спецназовцев.

Какие подразделения отмечают праздник

В России насчитываются десятки спецподразделений в составе министерства обороны. Среди них отряды особого назначения, разведывательные батальоны и группы, выполняющие самые сложные боевые задачи: «Альфа», «Витязи», «Русь», «Вымпел» и другие.

close Виктор Антонюк/РИА Новости

Сегодня подразделения спецназа существуют во всех силовых ведомствах страны. Свой День спецназа отмечают бойцы Сил специальных операций (ССО) — 27 февраля, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) — 13 ноября, Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) — 17 мая и Росгвардии — 30 сентября.

Спецназ ВС РФ — это универсальные отряды, оснащенные высокотехнологичными средствами ведения боя. Спецназовцы способны действовать в любых условиях, их работа затрагивает ключевые вопросы обороноспособности страны, они выполняют самые сложные боевые задачи.