«Сумма впечатляет». Стоимость украденных из Лувра предметов оценили в десятки миллионов

Дуров намерен купить украденные из Лувра драгоценности и отдать их Абу-Даби
Стоимость экспонатов, украденных из Лувра, достигает €88 млн. Основатель VK и Telegram Павел Дуров заявил, что готов купить у грабителей драгоценности, но потом передаст их в музей, расположенный в Абу-Даби. По мнению экспертов, украденные украшения были «весьма востребованы для перепродажи». Они не были застрахованы, поэтому никаких компенсаций музей не получит.

Грабители похитили из Лувра экспонаты общей стоимостью €88 млн, сообщила городской прокурор Лор Бекко.

«Директор Лувра оценила ущерб в €88 млн»,

— сказала Бекко в эфире радиостанции RTL.

Прокурор добавила, что сумма ущерба огромна, но она не сравнится с нанесенным музею «историческим ущербом». Кроме того, преступники не смогут получить всю эту сумму, если попытаются переплавить украшения или разделить на более мелкие.

close

Тиара императрицы Евгении, украденная из Лувра 19 октября 2025 года

Louvre Museum/Reuters

«Эта сумма действительно впечатляет, но мы должны помнить, что это только экономический ущерб, ни в коем случае не сопоставимый с историческим ущербом, причиненным этой кражей», – отметила Бекко, выразив надежду, что воры вернут экспонаты.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов купить украденные из Лувра в Париже экспонаты, но передаст их в Лувр в Абу-Даби.

«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно; из Лувра Абу-Даби никто не ворует», — говорится в посте Дурова.

Бизнесмен подчеркнул, что ограбление Лувра его не удивило. Французские власти «довели до совершенства» искусство отвлекать людей мнимыми угрозами, но не готовы противостоять реальным, считает он.

Отставка директора

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после ограбления, пишет Figaro со ссылкой на источники. Ее просьба не была удовлетворена из-за того, что в музее должна пройти реставрация, утверждает газета.

Директора Лувра обычно назначает президент Франции по предложению министра культуры. По информации Figaro, Эммануэль Макрон несколько раз звонил де Кар в последние дни.

«Он сказал ей: «Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея»», — говорится в публикации.

Историк Венсан Мейлан отмечает, что украденные драгоценности были «весьма востребованы для перепродажи». Преступники «не стали брать крупные бриллианты, которые было бы сложно продать, потому что они слишком велики и слишком известны. Зато они забрали драгоценности с цветными камнями, которые относительно легко поддаются повторной огранке и которые можно перепродать на вторичном рынке, подчеркивает Мейлан.

close

Брошь императрицы Евгении, украденная из Лувра 19 октября 2025 года

Louvre Museum/Reuters

«Жемчужная тиара императрицы Евгении сделана из крупных круглых жемчужин. Если вынуть жемчужины, нанизать их на шелковую нить вместе с другими жемчужинами, то получатся прекрасные жемчужные ожерелья. Я не думаю, что кто-либо сможет идентифицировать эти жемчужины как жемчужины тиары императрицы Евгении. Идентифицировать их совершенно невозможно», – говорит эксперт.

19 октября грабители украли из Лувра девять из 23 предметов коллекции Наполеона III, в том числе диадему, брошь-реликварий и большой бант для корсажа, принадлежащие императрице Евгении, диадему, ожерелье и серьгу из парюры королевы Гортензии, а также ожерелье и пару серег из парюры императрицы Марии-Луизы.

Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. На месте ограбления следователи обнаружили перчатку, а также ключи от грузовика, оборудованного подъемником, который преступники использовали для доступа на балкон и в окна галереи «Аполлон».

close

Корона императрицы Евгении, украденная из Лувра 19 октября 2025 года

Louvre Museum/Reuters

Подъемник преступники тоже украли. Продавец техники опознал свое устройство на видеозаписи, появившейся в сети после ограбления в Лувре. По его словам, похитители нашли его товар через платформу Leboncoin, во время сделки они напали на него и денег не заплатили.

Украденные из Лувра ювелирные украшения не были застрахованы, так как являлись собственностью Франции, пишет Le Parisien.

«(Украденное. — «Газета.Ru») принадлежит государственному музею и, следовательно, является общественным достоянием государства. Государство несет исключительную ответственность, ...оно принимает на себя риск утраты, кражи или повреждения этих предметов... Государство — «само страховщик»,

— говорится в статье.

Глава французской страховой компании Serex Assurances Ромен Дешелетт подтвердил журналистам, что без страховки музей не получит никаких компенсаций.

