«Деньги депутатов Незалежной были потеряны». В Киеве нашли мертвым известного криптоблогера

Тело одного из крупнейших криптотрейдеров Украины Константина Ганича с огнестрельным ранением в голову найдено в его машине, припаркованной в центре Киева. Незадолго до смерти он отправил близким прощальное сообщение. По одной из версий, причиной предполагаемого самоубийства стали финансовые трудности, в частности вызванные решением Дональда Трампа повысить пошлины на товары из Китая и дальнейшим обвалом рынка. Кроме того, Ганич якобы получал угрозы от силовиков и сотрудничал с ГУР.

В центре Киева обнаружено тело криптотрейдера и блогера Константина Ганича (Kudo) с огнестрельным ранением в голову, пишет издание «Страна.ua». Труп мужчины находился в салоне автомобиля Lamborghini Urus.

«Константин Kudo трагически ушел из жизни. Причины устанавливаются следствием», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блогера.

Возбуждено дело по статье «умышленное убийство» с пометкой «самоубийство».

Обвал крипты

Возможная причина трагедии – финансовые трудности, возникшие на фоне колебаний на рынке криптовалюты. Так, один из опрошенных «Страной» украинских криптоинвесторов рассказал, что Ганич на фоне глобального падения криптовалюты мог попасть в сложную финансовую ситуацию. По его словам, блогер «мог оказаться в долгах на десятилетие».

«Его спровоцировало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет пошлину в размере 100 процентов на товары из КНР сверх того уровня, который Пекин уже платит», – пояснил источник.

После этого заявления на рынке криптовалют произошел крупнейший обвал с начала апреля 2025 года. Курс биткоина ночью 11 октября упал ниже $105 000 впервые с июня. К 18:00 мск он немного отыграл падение и торговался на отметке по $112 320 за токен.

Как сообщила нацполиция украинской столицы, незадолго до смерти Ганич находился в подавленном настроении и делился с близкими своими переживаниями.

«Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, а также отправил им прощальное сообщение», — отмечают силовики.

Сотрудничество с ГУР

По информации «Страны», Ганич потерял из-за «недобросовестного партнера» почти $1,5 млн. В итоге он смог вернуть инвесторам все деньги, но ему все равно стали поступать угрозы.

Кроме того, как пишет издание, Kudo якобы сталкивался с давлением на него украинских силовиков, которые вымогали долю с дохода от криптоопераций.

Mash выяснил, что блогер сотрудничал с Главным управлением разведки Украины и управлял около $65 млн, из которых $10 млн были получены от ГУР.

Кроме того, Ганич «частенько донатил ВСУ миллионные суммы».

Когда произошла сложная ситуация с инвесторами, неизвестные якобы «грозились сжечь его машину и убить».

«Символично, что сегодня ночью он застрелился из наградного оружия, которое ему вручил лично Кирилл Буданов (глава ГУР). Из-за ночного обрушения крипторынка все крупные активы ликвидировались.

Деньги, которые вкладывали большинство депутатов и инвесторов Незалежной, были потеряны», – подчеркивает Mash.

Ганичу было 32 года. Он занимал пост директора «Ассоциации трейдеров Украины».