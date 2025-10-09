12 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

12 октября в России отмечают День кадрового работника, а также профессиональный праздник аграриев и сотрудников медицинской службы МВД. В мире — День борьбы с артритом и День испанского языка. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 октября

День кадрового работника в России

Профессиональный праздник специалистов, которые занимаются подбором, оформлением и сопровождением персонала. Дата выбрана в память о декрете 1918 года, который положил начало кадровой службе в стране. За прошедшие десятилетия эта сфера претерпела серьезные изменения: от ведения бумажных карточек и архивов до цифровых HR-систем и сложных процессов управления персоналом.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности РФ

Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье октября, и в 2025 году он выпадает на 12-е. Он был учрежден в СССР в 1966 году. Сегодня праздник объединяет фермеров, работников агрохолдингов, предприятий перерабатывающей промышленности и всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность России. Сельское хозяйство — не просто отрасль, а стратегическая база страны. Благодаря работающим в этой сфере людям у нас на столе круглый год есть хлеб, молоко, мясо и овощи.

День медицинской службы МВД РФ

Дата выбрана в честь дня основания медицинской службы органов внутренних дел — 12 октября 1946 года был создан первый самостоятельный медицинский департамент. С тех пор эта структура стала неотъемлемой частью системы МВД, обеспечивая круглосуточную помощь сотрудникам полиции. Врачей и медсестер ведомства можно встретить в госпиталях, на спецобъектах и в мобильных отрядах. Их работа требует не только высокого профессионализма, но и умения действовать в сложных и нестандартных ситуациях.

close Константин Михальчевский/РИА Новости

Всемирный день борьбы с артритом

Дату учредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), чтобы привлечь внимание к одному из самых распространенных заболеваний суставов. Артрит затрагивает миллионы людей по всему миру и может проявиться в любом возрасте, существенно снижая качество жизни. В этот день во многих странах проходят акции, лекции и консультации, направленные на раннюю диагностику и профилактику болезни. Врачи напоминают, что при своевременном обращении и правильной терапии артрит можно эффективно контролировать, сохраняя подвижность и активность.

День испанского языка

12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла берегов Америки, что стало началом глобального распространения испанского языка и культуры. Сегодня на испанском говорят более 500 миллионов человек, и он входит в четверку самых популярных языков мира. Праздник подчеркивает богатство испаноязычного наследия — от литературы и музыки до кино и живописи. В этот день проходят лекции, концерты, фестивали и культурные акции, которые объединяют людей по всему миру.

close Jorge Sanchez Photos/Shutterstock/FOTODOM

Международный день вопля разочарования

Этот неформальный, но весьма выразительный праздник появился в начале 1990-х годов в США. Его смысл — дать людям возможность «выпустить пар», избавиться от стресса и накопленных эмоций с помощью громкого коллективного крика. Сначала идея выглядела как шутка, но со временем праздник получил популярность во многих странах. Психологи отмечают, что такой способ разрядки действительно может снижать уровень тревожности и напряжения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 октября в других странах

Праздник детства «Белое воскресенье» — Самоа, Токелау. Во второе воскресенье октября в странах Океании — на Самоа и Токелау — отмечают один из самых трогательных праздников года. «Белое воскресенье» посвящено детям и семейным ценностям. Истоки праздника связаны с христианскими миссионерскими традициями XIX века. В этот день дети надевают белую одежду, символизирующую чистоту и радость, а взрослые организуют для них угощения.

Праздник явления Богородицы — Бразилия. Согласно преданию XVIII века, рыбаки вытащили из реки Параиба статуэтку Девы Марии, после чего их улов чудесным образом увеличился. Сегодня этот день имеет официальный статус национального праздника и сопровождается масштабными торжествами. Миллионы паломников приезжают в город Апаресида, где находится главный храм страны, чтобы принять участие в крестных ходах и богослужениях.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Праздник урожая — Армения. Дата не закреплена на государственном уровне, но ежегодно именно в это время по всей стране проходят сельскохозяйственные ярмарки, выставки и народные гулянья. На площадях появляются ряды с фруктами, овощами, медом и вином нового урожая. Истоки праздника уходят в древние времена, когда армяне устраивали благодарственные обряды после сбора винограда и зерна.

Религиозные праздники 12 октября

День памяти Преподобного Кириака Отшельника Палестинского

12 октября православная церковь вспоминает преподобного Кириака Отшельника — одного из самых почитаемых палестинских подвижников VI века. Он родился в Коринфе, в молодости отправился в Иерусалим и провел долгие годы в пустыне, ведя строгую аскетическую жизнь. Кириак прославился мудростью, скромностью и даром духовного наставничества: к нему приходили за советом паломники и монахи со всего Востока. Считается, что его молитвы помогали исцелять болезни и укреплять веру. После смерти Кириак был причислен к лику святых, а день его памяти вошел в церковный календарь.

Обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского

12 октября православные также вспоминают обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца — одного из самых почитаемых святителей XX века. Он родился в Российской империи, после революции оказался в эмиграции и многие годы служил Русской православной церкви за рубежом. Святитель прославился милосердием, глубокой верой и заботой о сиротах и нуждающихся. Его служение проходило в Шанхае, Париже и Сан-Франциско, где он основал храмы и приюты, помогая тысячам людей. После смерти Иоанн был причислен к лику святых, а его мощи обрели 12 октября 1993 года в Сан-Франциско.

12 октября Русская православная церковь также чтит память: • память священномученика Иоанна, архиепископа Рижского;

• память мучеников Дады, Гаведдая и Каздои;

• память преподобного Феофана Милостивого;

• память священномученика Михаила Красноцветова.

Народные праздники и приметы 12 октября

Феофан Милостивый

В народном календаре 12 октября отмечают Феофана Милостивого — день, который издревле считался временем благодарности за урожай и помощи нуждающимся. Святой Феофан прославился добротой и щедростью, поэтому этот день на Руси был посвящен милосердию. Считалось хорошей приметой накормить путника, поделиться хлебом с соседями или пожертвовать часть запасов бедным. В деревнях устраивали скромные застолья, а женщины пекли хлеб и пироги из нового зерна.

Приметы

Теплое и ясное утро — зима будет мягкой и теплой.

Ветер и дождь с утра — к ранним холодам и продолжительной зиме.

Иней на крышах и траве — жди сухого и ясного декабря.

Птицы собираются в стаи и улетают — скоро похолодает.

Какие исторические события произошли 12 октября

1775 год — в США создан флот — день официального основания Военно-морских сил страны.

1810 год — в Мюнхене состоялся первый Октоберфест в честь свадьбы кронпринца Людвига Баварского.

1822 год — Педру I провозглашен императором Бразилии, страна объявила независимость от Португалии.

1871 год — президент США Улисс Грант издал указ о запрете Ку-клукс-клана и аресте его лидеров.

1884 год — испанцы основали Ушуайю — самый южный город планеты, расположенный в Аргентине.

1901 год — резиденции президента США официально присвоено название «Белый дом».

1931 год — в Рио-де-Жанейро торжественно открыта статуя Христа-Искупителя, ставшая символом города.

close Статуя Христа-Искупителя над Рио-де-Жанейро, Бразилия Lucas Dumphreys/AP

1964 год — с космодрома Байконур запущен космический корабль «Восход-1» — первый полет без скафандров и с экипажем из трех человек.

1968 год — в Мехико открылись XIX Олимпийские игры.

1971 год — на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

1984 год — взрыв в отеле английского города Брайтона — целью была премьер-министр Маргарет Тэтчер, которой удалось избежать гибели по счастливой случайности.

1999 год — в Сараево родился шестимиллиардный житель Земли (по данным ООН).

2002 год — на Бали произошли террористические атаки, унесшие жизни 202 человек.

Дни рождения и юбилеи 12 октября

В 1350 году родился Дмитрий Донской — великий князь Владимирский, одна из ключевых фигур в объединении русских земель.

В 1705 году родился Эммануэль Эре — французский архитектор, представитель классицизма.

В 1771 году родился Михаил Милорадович — генерал Российской империи, герой Отечественной войны 1812 года.

В 1781 году родился Андрей Тургенев — русский поэт и переводчик.

В 1812 году родился Асканио Собреро — итальянский химик, открывший нитроглицерин.

В 1935 году родился Лучано Паваротти — легендарный итальянский оперный певец (тенор).

close Лучано Паваротти в сцене из фильма «Да, Джорджо» (1982) AP

Кто отмечает день рождения

67 лет исполняется Михаилу Леонтьеву — российскому журналисту, телеведущему и публицисту.

65 лет исполняется Алексею Кудрину — российскому политику и экономисту, возглавлявшему в разные годы Минфин и Счетную палату.

60 год исполняется Сергею Терентьеву — российскому рок-музыканту, гитаристу групп «Ария» и «Кипелов».

59 лет исполняется Алексею Кортневу — музыканту, автору песен и лидеру группы «Несчастный случай».

57 лет исполняется Хью Джекману — австралийскому актеру, певцу и продюсеру.

close Хью Джекман Andrew Kelly/Reuters

37 лет исполняется Паулине Андреевой — российской актрисе театра и кино.

33 года исполняется Джошу Хатчерсону — американскому актеру и продюсеру.