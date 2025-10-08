Студентов-медиков обяжут отрабатывать учебу. Что это значит?

Российская Госдума в первом чтении одобрила заключение обязательных целевых контрактов для медиков-бюджетников. Инициатива предусматривает, что студенты должны будут заключить такие договоры в течение первого года учебы. В случае неисполнения обязательств со стороны как студента, так и заказчика, предусмотрены штрафы. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что задача закона — решить проблему дефицита кадров. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» назвал меру вынужденной из-за нехватки денег на социальную поддержку врачей.

Госдума (ГД) РФ в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает обязательное заключение договора о целевом обучении для студентов медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся за счет бюджетных средств. «За» проголосовали 376 депутатов, один воздержался. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, студенты-бюджетники на медицинских и фармацевтических направлениях будут обязаны в течение первого года учебы заключить договор о целевом обучении, если получат такое предложение и соответствуют требованиям заказчика. Правило будет распространяться и на студентов, восстановившихся на обучение, переведенных на бюджет, а также на тех, чей прежний целевой договор был расторгнут заказчиком или самим студентом из-за отсутствия предусмотренных мер поддержки. В таких случаях новый договор необходимо будет заключить в течение года с момента восстановления, перевода или расторжения предыдущего соглашения.

Законопроект предусматривает, что заказчик целевого обучения будет обязан выплатить компенсацию за первый год и штраф, равный двойному размеру этой суммы, если откажется заключать договор, расторгнет его или не предоставит выпускнику работу. Студент же, в свою очередь, обязуется вернуть стоимость первого года обучения и уплатить двойной штраф, если нарушит условия договора. Например, не отработает установленный срок или самовольно расторгнет соглашение.

Кроме этого, документ вводит для выпускников, впервые прошедших аккредитацию по медицинским и фармацевтическим специальностям, программу наставничества сроком не менее трех лет. В этот период молодые специалисты смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.

Законопроект при этом дает выпускникам право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы.

Инициативу в конце августа внесло в Госдуму российское правительство. Она предлагает дополнить закон «Об образовании в РФ» новой статьей.

Зачем менять правила?

В начале года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в российской в системе здравоохранения не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала. По словам главы Минздрава, многие врачи старшего возраста ушли из медицинской отрасли после начала пандемии.

В октябре заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова рассказала, что порядка 35% выпускников медицинских вузов, а также не менее 40% выпускников программ среднего профобразования не идут работать в государственную систему здравоохранения после выпуска.

«Ежегодно, к сожалению, мы около 35% выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, не менее 40% выпускников, которые обучены по программам среднего профессионального образования, из отрасли из государственной системы здравоохранения, теряем», — пояснила Семенова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие законопроекта, отметил, что этот шаг поможет повысить качество здравоохранения.

«Задача этого закона — решить проблему, которая сегодня стала кричащей. Дефицит врачей — это недопустимо», — заявил он.

Председатель ГД также добавил, что выпускники медицинских вузов должны начинать карьеру в муниципальных, региональных и государственных медицинских учреждениях. Это поможет не только решить проблему нехватки кадров, но и позволит молодым врачам получить необходимый опыт работы в условиях реальной практики.

Вынужденная мера

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» назвал принятие законопроекта в первом чтении вынужденной мерой из-за нехватки денег на социальную поддержку врачей.

«Количество желающих поступать в медвузы снизится. Но существующий «запас желающих» провалов не повлечет (как могло бы быть, например при введении такого механизма для педагогических вузов). Предложенная редакция сверхжесткая, без гарантий для целевиков. Будем вносить поправки», — отметил парламентарий.