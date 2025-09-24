На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат: жесткие меры в отношении студентов-медиков отпугивают от профессии

Депутат Куринный: наказание для медиков-целевиков нужно заменить ростом зарплат
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В России сохраняется сложная ситуация с обеспечением кадрами системы здравоохранения, причем наиболее сильно от этой проблемы страдают отдаленные районы и сельская местность, где врачей остро не хватает. Жесткие меры для студентов-целевиков, которые начнут действовать в будущем году, могут сработать наоборот и отпугнуть молодежь от профессии, предупредил депутат Госдумы Алексей Куринный в эфире Общественной Службы Новостей.

По словам парламентария, несмотря на данные Минздрава о том, что вопрос постепенно решается, на самом деле в селах и отдаленных районах проблема только набирает обороты. При этом со следующего года студенты-медики будут целевиками, и за нарушение договоренности об обязательной отработке им грозят жесткие меры ответственности.

«Для многих молодых людей введение такой жесткой ответственности с первого курса было встречено без оптимизма, из-за чего многие готовы отказаться от этой профессии, — отметил Куринный. — Можно было бы решить вопрос с кадрами по-другому – увеличить заработные платы».

Парламентарий также напомнил, что депутаты решили отменить обязательную целевую отработку для части специальностей из-за того, что это может привести к дефициту рабочих мест – в частности, в сфере фармации и стоматологии.

Накануне директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову с инициативой сделать бесплатным второе высшее медицинское образование. Политолог напомнил, что сегодня в России второе высшее образование можно получить лишь на коммерческой основе, что могут себе позволить немногие. Если появится возможность отучиться в медвузе бесплатно, то это привлечет новых специалистов, которые решат сменить профиль и перейти в медицину, считает эксперт.

Специалист назвала главную причину дефицита врачей в российских больницах.

