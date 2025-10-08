В России упрощают прием на службу в полицию. Отменяются стажировки и испытательные сроки

ГД одобрила отмену стажировки и испытательного срока при приеме на службу в МВД

Госдума упростила прием на службу в органы внутренних дел. В первом чтении одобрен законопроект, который отменяет обязательную стажировку и испытательный срок для кандидатов и вводит новый порядок их профессиональной подготовки. Таким образом планируется решить кадровую проблему в полиции. Инициатива направлена на ускорение оформления сотрудников и устранение задержек при комплектовании подразделений МВД.

Во вторник, 7 октября, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, отменяющий обязательную стажировку и испытательный срок для граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел. Документ также предусматривает изменение сроков первого контракта и обновленный порядок профессиональной подготовки новых сотрудников.

По итогам голосования законопроект поддержали 350 депутатов, 4 выступили против, 23 воздержались . После первого чтения документ направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции для подготовки ко второму чтению.

Законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в октябре 2024 года. Поправки касаются закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно действующей редакции статьи 24 этого закона, для поступающих на службу устанавливается испытание сроком от двух до шести месяцев для проверки уровня подготовки и соответствия должности. Авторы инициативы предлагают признать эту статью утратившей силу. В пояснительной записке отмечается, что действующая процедура «негативно отражается на процессе комплектования органов внутренних дел, увеличивая срок принятия на службу граждан от трех до шести месяцев».

Отмена испытательного срока и института стажеров, по мнению авторов, позволит ускорить оформление сотрудников и закрытие вакансий, особенно в территориальных органах МВД, дислоцированных в приграничных с Украиной регионах.

«Реализация данного подхода в складывающейся сложной оперативной обстановке будет способствовать ускорению назначения на должности в органах внутренних дел граждан, поступающих на службу, а также предоставления им возможности выполнения служебных обязанностей в полном объеме, в том числе связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», — говорится в пояснительной записке.

По новой системе новички смогут сразу приступать к службе под руководством опытного наставника.

Предусматривается индивидуальное обучение по месту службы под контролем непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников. Порядок организации обучения, его сроки и методику оценки уровня подготовки установит МВД.

Кроме того, документ изменяет срок, на который заключается первый контракт с сотрудником полиции. Сейчас он фиксирован — четыре года. Законопроект предлагает установить диапазон от одного до пяти лет. Это, по мнению авторов законопроекта, позволит упростить прекращение контракта, если в течение первого года службы сотрудник не подтвердит профессиональную пригодность или личные качества, необходимые для работы.

Ранее поступающие на службу в органы внутренних дел проходили стажировку продолжительностью до шести месяцев, в течение которой проверялись их профессиональные и личные качества. После стажировки следовал испытательный срок, по итогам которого заключался первый контракт. В 2023 году были внесены изменения, расширившие возрастные рамки поступления на службу: до 50 лет для рядового и младшего начальствующего состава и до 55 лет для среднего и старшего начальствующего состава, кроме звания полковника.

Авторы инициативы подчеркивают, что отказ от стажировки и испытательного срока направлен на оптимизацию кадровых процедур и ускоренное комплектование подразделений МВД. Представители ведомства поддержали проект, отметив, что новая система наставничества создаст персонализированный формат обучения и позволит быстрее адаптировать сотрудников к службе.

Ряд депутатов и экспертов предупреждают, что отмена формальных процедур проверки может снизить качество отбора.

По их мнению, испытательный срок служил инструментом оценки профессиональной пригодности, и его полная отмена требует введения дополнительных механизмов контроля.

Представители профильного комитета Госдумы сообщили, что ко второму чтению документ будет доработан с учетом предложений по уточнению порядка обучения и аттестации сотрудников.