Улетный сезон. Группа «Аэрофлот» рассказала об итогах минувшего лета

По России
Минувшее лето не стало исключением. За три летних месяца Группа «Аэрофлот» перевезла 16,7 млн пассажиров, что соответствует аналогичному уровню лета 2024 года. Самыми востребованными направлениями стали полеты из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Владивосток и Екатеринбург.
Приятным бонусом для пассажиров с детьми до 12 лет стала фиксированная 50% скидка на перелет ребенка, введенная в конце 2024 года. С июня по август на собственных рейсах по России авиакомпания перевезла с таким дисконтом более 525 тыс. юных пассажиров. Общее количество детей от 0 до 12 лет, которые совершили перелет на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» на внутренних направлениях составило более 850 тыс. человек, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.
«Практически по всем направлениям в летнем сезоне увеличиваются частоты. Безусловно, южные направления наиболее востребованы – Сочи, Минеральные воды, Махачкала. Все в фокусе нашего внимания. Калининград – очень востребованное направление у пассажиров. Там мы тоже увеличили емкость в этом году», — рассказывал Сергей Александровский.
Продлить атмосферу курортного отдыха можно на борту самолета — в бизнес-классе на внутренних регулярных рейсах из Сочи, Минеральных Вод и Геленджика появились южные гастрономические сеты. Это часть гастрономического проекта, призванного продемонстрировать вкусовое многообразие России на ряде внутренних направлениях «Аэрофлота». В их составе блюда с выразительным южным акцентом: нежное филе ягненка с хрустящими овощами и пикантным гранатовым соусом, черноморская кефаль с золотистым картофелем и ароматным соусом из сливок и овощей, воздушная панна-котта, украшенная пюре из хурмы. Ранее авиакомпания ввела национальные сеты в классе Бизнес на рейсах из городов Сибири и Дальнего Востока.
«Аэрофлот» постоянно расширяет востребованную дальневосточную программу полетов и делает ее доступной для жителей отдаленных регионов. Это достигается за счет тарифов, субсидируемых государством и «плоских тарифов» самого перевозчика, когда устанавливается фиксированная цена на авиабилеты, которая не меняется в течение года. Как следствие, пассажиропоток между Москвой/Санкт-Петербургом и городами Дальнего Востока вырос минувшим летом на 3% по сравнению с прошлым годом. С июня по август авиакомпании группы перевезли в 9 городов ДФО и в обратном направлении 1,35 млн пассажиров, а самыми популярными направлениями стали рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.
Другим популярным направлением в этом летнем сезоне стал Калининград, куда пассажиропоток вырос на 7%. С июня по август «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» перевезли в/из Калининграда 1,078 млн пассажиров, что на 7% больше, чем летом 2024 года. Рейсы выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Чебоксар.
Только между Москвой и Калининградом перевезено почти 794 тыс. человек: рост составил 3% к лету 2024 года. Между Санкт-Петербургом и Калининградом перевезено 259 тыс. пассажиров, что 14% больше, чем летом 2024 года. По итогам лета, маршрут между Москвой и Калининградом вошел в топ-3 по пассажиропотоку и занял второе место по количеству перевезенных детей со скидкой 50%.
На море
Не подвел перевозчик и поклонников зарубежного отдыха. Самолетами группы можно было улететь прямыми рейсами из Москвы в Турцию, Таиланд, Индию, на Кубу, в КНР, Индонезию, на Шри-Ланку, Мальдивы, во Вьетнам, в Египет, ОАЭ и другие популярные курорты.
Региональная программа полетов из городов России к популярным местам отдыха включала рейсы в Санья (КНР) — из 9 городов, в Анталью — из 11 городов, на Пхукет — из 8 городов, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — из 7 городов. Самыми популярными из Москвы направлениями зарубежного отдыха стали Анталья (336 тыс. пассажиров), Стамбул (197 тыс. пассажиров), Ереван (185 тыс. пассажиров), Минск (152 тыс. пассажиров) и Шарм-эль-Шейх (86 тыс. пассажиров).
Новым направлением в этом году, на которое перевозчик делает отдельную ставку, для «Аэрофлот» стал Нячанг. Авиакомпания летает в столицу Вьетнама – Хошимин, а в марте впервые в своей истории открыла регулярное сообщение с вьетнамским курортом, доведя к концу августа частоту рейсов в этот курортный город до 5 в неделю. В октябре авиакомпания будет выполнять рейсы в Нячанг ежедневно.
Но и это еще не все. Запущена программа собственных прямых рейсов в Нячанг из Иркутска. Туда же скоро стартуют рейсы из Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Ожидается, что новый маршрут будет пользоваться высоким спросом у российских туристов из Сибири и с Дальнего Востока.
Для детей и питомцев
«Аэрофлот» обеспечивает пассажирам комфортное путешествие на борту всех типов самолетов, а для удобства для пассажиров, путешествующих с детьми, в этом году появилась возможность летать на некоторых рейсах без отдельного места, с ремнем безопасности и люлькой. Для старших детей — полноценное место и специальное питание. Это позволяет родителям путешествовать с комфортом, не переживая за их безопасность.
Кстати, в начале июня перевозчик запустил новую услугу удобного бронирования для многодетных семей с пятью и более детьми. Такие семьи при совместном путешествии теперь смогут воспользоваться специальными тарифами и персонализированным обслуживанием при оформлении перевозки. Если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, перевозка будет оформлена в едином бронировании. При этом на детей до 12 лет будут распространяться действующие скидки на внутренних и международных направлениях (50% от стоимости тарифа для внутренних перелетов и до 15% — для международных), а для взрослых будет предложен специальный тариф. Помимо стоимостных преимуществ семьи смогут воспользоваться комбинированием тарифов с багажом и без багажа, совместным размещением на борту, а также гибкими условиями изменений уже оформленной перевозки и другими удобными сервисами.
Для тех же, кто путешествует со своими питомцами, авиакомпания расширила услугу по перевозке животных в салоне самолета. Теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла. Сервис доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней авиакомпании «Россия».
По правилам, вес переноски, которая размещается под сидением, не должен превышать 8 килограмм. Контейнер для перевозки на соседнем кресле может весить не более 15 килограмм. В каждый контейнер можно поместить до 3 животных. Таким образом, один пассажир сможет взять в салон сразу до 6 питомцев.
Ожидается, что услуга будет востребована у владельцев животных мелких пород, а также при перевозке котят или щенят. Новый сервис позволит владельцам небольших питомцев оставаться рядом с ними на протяжении всего полета, а значит — путешествовать с еще большим комфортом и без лишнего стресса.
Компания продолжает расширять маршрутную сеть и реализует программы поддержки доступности авиаперевозок.