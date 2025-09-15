17 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

17 сентября в России поздравляют эйчаров и менеджеров по туризму с профессиональными праздниками. В мире отмечают День безопасности пациентов, а в Белоруссии — День народного единства. Православные христиане сегодня поклоняются иконе Божией Матери «Неопалимая Купина». Какие еще праздники и памятные события отмечают 17 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 17 сентября

День HR-менеджера в России

Хоть у этой профессии современное название, пришедшее из-за рубежа, в России она существовала многие десятилетия. В советское время этих специалистов называли кадровиками. Они вели трудовые книжки работников, оформляли прием и увольнение, приказы об отпусках и другие документы. Сейчас HR-менеджеры совмещают эти обязанности с поиском потенциальных сотрудников. Кроме того, они формируют корпоративную культуру, разрабатывают системы мотивации, разрешают конфликтные ситуации между коллегами и следят за тем, чтобы атмосфера в коллективе оставалась здоровой и позитивной.

День менеджера по туризму в России

Исчезновение этой профессии прочат уже больше 10 лет, однако менеджеры по туризму остаются востребованы и сегодня, несмотря на доступность и популярность агрегаторов по бронированию отелей и билетов. Их работа не заканчивается с продажей путевки: менеджер остается на связи, когда туристы уезжают в отпуск, и в любое время помогает им в сложных ситуациях. Нервных моментов бывает много, но в профессии есть неоспоримый плюс — часто отели в разных уголках мира бесплатно приглашают представителей турагентств, чтобы те оценили сервис и предлагали место отдыха своим клиентам.

Международный день безопасности пациентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила эту дату в 2019 году. Главная ее цель — повышение уровня безопасности пациентов в разных странах при оказании им медицинской помощи. Проблема касается назначения неправильных лекарств, передачи инфекции здоровому человеку, ошибок при диагностике, невнимательности к пациентам и т.д. Каждый год дата посвящена определенной теме (например, безопасность медикаментов, безопасность хирургических вмешательств). В 2025 году ВОЗ делает акцент на обеспечении безопасной медицинской помощи для новорожденных и детей младшего возраста.

Международный день кантри-музыки

Неофициальный праздник посвящен музыкальному жанру, который возник в США в первой половине XX века. На родине кантри его стали отмечать в 1950-х годах, а в 2000-х к празднованию стали присоединяться поклонники баллад под аккомпанемент банджо и губной гармошки из других стран. В 2003 году была закреплена дата 17 сентября — в честь дня рождения музыканта Хэнка Уильямса, которого считают отцом современной кантри-музыки. Кстати, одна из главных на сегодняшний день западных поп-звезд Тейлор Свифт начинала как исполнительница в стиле кантри.

Международный день ската манта

В 2020 году Международный союз охраны природы присвоил скатам манта статус уязвимого вида, после чего была учреждена дата. Манта — самый крупный из скатов: его ширина достигает девяти метров, а вес — трех тонн. Содержать его в неволе трудно из-за гигантских размеров, только пять зоопарков во всем мире смогли позволить себе построить океанариум для манты. Больше всего мант обитает на Мальдивах, они даже считаются одним из национальных символов страны. Несмотря на огромный размер, для человека эти рыбы не представляют угрозы, они питаются зоопланктоном и мелкими рыбешками.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 17 сентября в других странах

День народного единства — Белоруссия. Праздник связан с событиями 1939 года, когда Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР. Официально его учредили в 2021 году указом президента Александра Лукашенко как символ общности белорусского народа.

День конституции — США. Отмечается в память о подписании основного закона страны в Филадельфии 17 сентября 1787 года. Конституция действует по сей день, оставаясь фундаментом американской государственности. В рамках праздника также проходит День гражданина — просветительская инициатива, в ходе которой в школах проводятся уроки истории, лекции о правах и обязанностях граждан и патриотические мероприятия.

Религиозные праздники 17 сентября

Празднование в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Православное торжество посвящено почитанию одного из иконографических изображений Богородицы. Оно символически связано с ветхозаветным образом Неопалимой купины — несгорающего тернового куста, в котором Бог явился пророку Моисею. В христианской традиции этот прообраз стал символом непорочного зачатия Девы Марии и воплощения Христа: как купина горела, но не сгорала, так и Богородица приняла в себе божество, оставаясь непричастной к греху.

В центре иконы «Неопалимая Купина» изображается Богородица с младенцем Иисусом на руках, окруженная двумя ромбами — огненным (красным или алым) и зеленым или сине-зеленым. Наложенные друг на друга, они образуют восьмиконечную звезду, символизирующую единство Ветхого и Нового Заветов. В руках Девы Марии иногда можно увидеть лестницу (символ связи неба и земли) или гору (образ духовного восхождения).

17 сентября Русская православная церковь чтит память: • священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы;

• пророка Моисея Боговидца;

• пресвященномученика Парфения, игумена Кизилташского;

• мученицы Ермионии;

• мучеников Феодора, Миана, Иулиана и Киона.



Церковь также отмечает:

• второе обретение и перенесение мощей святого Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского;

• Собор святых Воронежской митрополии.

Народные праздники и приметы 17 сентября

Неопалимая Купина

В народе образ «Неопалимая Купина» считали защитницей дома от пожаров и молний. В этот день было принято произносить молитву о сохранности хозяйства. Крестьяне боялись пожара больше всего: страшнее был только неурожай и следующий за ним голод. В ходу было много магических методов предотвращения и тушения огня. Чтобы пожар от молнии не настиг дом, заводили черную кошку или собаку. Если он все-таки случился, в дом бросали белого голубя — верили, что так пламя погаснет. Считалось, что вызванное молнией возгорание можно затушить молоком черной коровы, пивом или квасом.

Приметы

Если по деревне летает кукушка — будет пожар.

На Купину нельзя жечь костры и рубить дрова.

В этот день нельзя спать днем, чтобы не навлечь болезни.

Какие исторические события произошли 17 сентября

335 год — император Константин повелел открыть гробницу Христа в Иерусалиме для паломников.



— император Константин повелел открыть гробницу Христа в Иерусалиме для паломников. 1665 год — Великая эпидемия чумы в Лондоне, из-за которой погибли около 100 тысяч жителей города.



— Великая эпидемия чумы в Лондоне, из-за которой погибли около 100 тысяч жителей города. 1809 год — во Фридрихсгаме заключен мирный договор, завершивший Русско-шведскую войну. В его рамках Финляндия присоединилась к Российской империи в статусе автономного княжества.



— во Фридрихсгаме заключен мирный договор, завершивший Русско-шведскую войну. В его рамках Финляндия присоединилась к Российской империи в статусе автономного княжества. 1920 год — рабочие факультеты начали открываться при вузах в советской России.



— рабочие факультеты начали открываться при вузах в советской России. 1922 год — в Берлине впервые показали фильм со звуком.



— в Берлине впервые показали фильм со звуком. 1932 год — В Москве основали Литературный институт им. Горького, в котором готовили писателей.



— В Москве основали Литературный институт им. Горького, в котором готовили писателей. 1941 год — в СССР введено обязательное обучение граждан военному делу из-за тяжелого положения войск во время Великой Отечественной войны.



— в СССР введено обязательное обучение граждан военному делу из-за тяжелого положения войск во время Великой Отечественной войны. 1954 год — на архипелаге Новая Земля основан советский ядерный полигон.

1991 год — Линус Торвальдс опубликовал исходный код ядра Linux 0.01, положив начало созданию операционной системы.



— Линус Торвальдс опубликовал исходный код ядра Linux 0.01, положив начало созданию операционной системы. 2001 год — Нью-Йоркская фондовая биржа открылась впервые после терактов, произошедших 11 сентября.



— Нью-Йоркская фондовая биржа открылась впервые после терактов, произошедших 11 сентября. 2006 год — проведен референдум о независимости Приднестровья.



— проведен референдум о независимости Приднестровья. 2018 год — российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 сбит сирийскими средствами ПВО, погибли 15 человек.



— российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 сбит сирийскими средствами ПВО, погибли 15 человек. 2022 год — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к конституции, согласно которым город Нур-Султан снова стал называться Астаной.

Дни рождения и юбилеи 17 сентября

В 1826 году родился Георг Бернхард Риман — основатель современного математического анализа.



— основатель современного математического анализа. В 1832 году родился Сергей Боткин — врач-терапевт, основоположник физиологического направления в клинической медицине.



— врач-терапевт, основоположник физиологического направления в клинической медицине. В 1857 году родился Константин Циолковский — советский и российский ученый, основоположник теоретической космонавтики.



— советский и российский ученый, основоположник теоретической космонавтики. В 1900 году родился Михаил Катуков — маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза.



— маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. В 1935 году родился Кен Кизи — американский писатель, автор «Пролетая над гнездом кукушки».



— американский писатель, автор «Пролетая над гнездом кукушки». В 1937 году родился Рудольф Панков — советский и российский актер, озвучивший Дэвида Суше, Адриано Челентано, Жан-Поля Бельмондо и других актеров.



— советский и российский актер, озвучивший Дэвида Суше, Адриано Челентано, Жан-Поля Бельмондо и других актеров. В 1939 году родился Владимир Меньшов — режиссер, снявший «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».



— режиссер, снявший «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». В 1969 году родился Кит Флинт — вокалист британской электронной группы The Prodigy.

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Райнхольду Месснеру — итальянскому альпинисту, который первым покорил все 14 восьмитысячников мира.

75 лет исполняется Нарендре Моди — премьер-министру Индии.



— премьер-министру Индии. 74 года исполняется Кассандре Петерсон — американской актрисе, сыгравшей главную роль в фильме «Эльвира — повелительница тьмы».



— американской актрисе, сыгравшей главную роль в фильме «Эльвира — повелительница тьмы». 65 лет исполняется Деймону Хиллу — чемпиону мира в классе «Формула-1» 1996 года, одному из самых успешных пилотов 90-х годов.



— чемпиону мира в классе «Формула-1» 1996 года, одному из самых успешных пилотов 90-х годов. 63 года исполняется Базу Лурману — австралийскому режиссеру, снявшему «Мулен Руж!» и «Великий Гэтсби».



— австралийскому режиссеру, снявшему «Мулен Руж!» и «Великий Гэтсби». 60 лет исполняется Брайану Сингеру — американскому режиссеру, автору фильмов цикла «Люди Икс» и картины «Богемская рапсодия».



— американскому режиссеру, автору фильмов цикла «Люди Икс» и картины «Богемская рапсодия». 57 лет исполняется Анастейше (настоящее имя Анастейша Лин Ньюкерк) — поп-певице и автору песен.



(настоящее имя Анастейша Лин Ньюкерк) — поп-певице и автору песен. 40 лет исполняется Александру Овечкину — российскому хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли.

