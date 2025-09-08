«Мать запрещала общаться». Знакомый из онлайн-игры заманил школьницу в отель и зарезал

В Санкт-Петербурге задержали жителя Южно-Сахалинска, подозреваемого в жестоком убийстве своей бывшей девушки — 15-летней школьницы. Они познакомились в онлайн-игре, но мать запретила девочке встречаться с новым знакомым. После этого он начал рассказывать своим друзьям, что планирует приехать к школьнице в Петербург и убить ее. Молодой человек также отправил им фото тела жертвы уже после убийства. У него диагностировали психоз, а его новая девушка заявила, что у подозреваемого раздвоение личности.

В петербуржском апарт-отеле нашли тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе СУ СК по городу Санкт-Петербургу. В убийстве подозревают ее бывшего молодого человека — 18-летнего жителя Южно-Сахалинска.

По данным следствия, 7 сентября подозреваемый пригласил школьницу в апарт-отель на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге.

«В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу», — сказано в сообщении.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Познакомились в онлайн-игре

По данным «Фонтанки», Алина и Михаил (имена изменены) познакомились в онлайн-игре еще два года назад. Тогда жертве было 13 лет, а подозреваемому — 16. Алина жила в Санкт-Петербурге вместе с родителями, училась в частной школе в Петродворцовом районе, а Михаил жил в Южно-Сахалинске.

Их роман развивался стремительно. В начале 2025 года юноша хотел приехать к возлюбленной в Санкт-Петербург. В феврале она рассказала матери о своем романе и о планах молодого человека. Женщина сразу же сказала, что против подобного общения. В итоге молодые люди расстались через несколько месяцев. Продолжили ли они общаться дальше — неизвестно.

После расставания молодой человек начал преследовать школьницу, угрожать ей, пишет mk.ru. Михаил сообщал о своих планах и друзьям.

Подробности убийства

В конце августа Михаил был в Москве. Он рассказал своему знакомому, что планирует убить бывшую девушку. Знакомый сразу же сообщил об этом в полицию . Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, опросили его и отпустили, выяснил 78.ru. В итоге 28 августа Михаил все же отправился из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным «Фонтанки», молодой человек снял номер в апарт-отеле 31 августа. Только 7 сентября он смог убедить Алину приехать к нему. Telegram-канал 112 опубликовал видео из коридора отеля. На нем видно, что школьница была значительно ниже своего бывшего молодого человека. Сначала он шел за ней, а затем Алина пропустила Михаила вперед. Вероятно, в номер она зашла без принуждения. Там ей нанесли не менее 30 ножевых ранений. Михаил сфотографировал тело жертвы и отправил кадры своему 17-летнему московскому знакомому.

Знакомый сразу же связался со столичными полицейскими, они передали информацию петербуржским коллегам. Кроме этого, Михаил рассказал о произошедшем и своей новой девушке. Она также позвонила в полицию, заявив, что, скорее всего, Алина мертва, а сам Михаил весь в крови и говорит о суициде. Она указала точное местоположение молодого человека, даже этаж. Девушка заявила, что у молодого человека может быть раздвоение личности.

Полицейские быстро приехали в апарт-отель. Они постучались в номер, им не открыли, тогда охрана заведения разблокировала замок с помощью своей карты. Внутри весь номер был залит кровью. Тело школьницы лежало на кровати. Убийца ударил ее ножом в шею, голову, спину и руки. У Михаила была глубоко порезана левая рука. Он находился в сознании, но на вопросы полицейских отвечать не стал. Однако молодой человек показал им орудие убийства — нож-бабочка, он оставил его на комоде.

Врачи диагностировали у подозреваемого состояние острого психоза. Сейчас он находится в больнице, его охраняют сотрудники правоохранительных органов. Перед убийством он сфотографировался с ножом во рту и поставил фото на аватарку в соцсетях, пишет Telegram-канал SHOT.

Ушла к подруге и не вернулась

Алина сказала матери, что пойдет встретиться с подругой. По данным РЕН ТВ, она попросила подругу-одноклассницу прикрыть ее. Они якобы должны были встретиться около станции метро «Озерки», пишет 78.ru. Однако на деле Алина отправилась на встречу с Михаилом.

«Фонтанка» выяснила, что Алина пошла к подруге около 14:00. Через пару часов она отправила матери сообщение, где попросила написать ей и сказать, что пора идти домой. Женщина так и сделала, получила от дочери: «Ок». Однако затем она перестала выходить на связь. Мать сразу же заявила в полицию. Полицейские привели женщину в отель, там она опознала тело школьницы. Полицейские установили, что в номере Алина провела два часа.