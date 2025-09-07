«Голая вечеринка — 2». Мизулина и Крид обвинили друг друга в финансировании ВСУ

Самарский губернатор Вячеслав Федорищев пригласил к себе в регион певца Егора Крида, чтобы объяснить ему, почему позиция артиста в отношении главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной неправильная. Кроме того, политик хочет обсудить скандальный концерт певца в Москве, который уже успели окрестить второй «голой вечеринкой». Именно после этого концерта Мизулина попросила правоохранителей проверить эти «развратные действия». Артист назвал Мизулину «больной неуравновешенной женщиной» и обвинил ее в финансировании ВСУ, после того как общественница обвинила певца в том же самом.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев намерен обсудить с певцом Егором Кридом его скандальный концерт и слова о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Федорищев заявил, что на одном из порталов увидел позицию Крида по отношению к «уважаемого мной руководителя» и девушке Мизулиной. Он считает, что артист не прав в своих высказываниях.

«Вот, Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приезжай, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо, здесь не время и не место, а ты просто ко мне приезжай. Мы поговорим.

Я знаю, что у тебя по многим вопросам позиция абсолютно совпадающая с многими людьми. Уверен, что ты поймешь, что ты не прав. Мы это обсудим. Поэтому жду в гости, когда тебе удобно», — заявил Федорищев.

Затем губернатор сделал репост сообщения от некого Саши, который заявил, что Крид «из богатой семьи» и «уже не первый год отвратительно себя ведет», а «последняя история с ним это лишь цветочки».

«До этого он рекламировал казино на стриминговых площадках и подсаживал молодых людей на это (Екатерина Мизулина еще тогда начала бороться с ним). Также он плохо высказался на тему СВО и не поддержал Россию, а такие люди нам не нужны! Тяжело ему будет донести правильные мысли, он их или не поймет, или не захочет. Нам нужны хорошие люди на публике (актеры, музыканты) и так далее, которые поддерживают страну, а не как Егор, [он] делает это наоборот», — сказано в сообщении.

Саша добавил, что Крид в апреле 2024 года отдыхал в компании людей, которые, вероятно, спонсируют ВСУ. Он прикрепил фотографию, где обвел стримера Алексея Губанова (признан в РФ иностранным агентом) (гражданин РФ, оштрафованного за дискредитацию российской армии) и украинского блогера Алексея Шевцова.

«Нужен ли такой гражданин у нас в Самаре со своими концертами? Который ведет дружбу и отдыхает вместе с такими моральными уродами, в том числе публикуя фотографии с отдыха. А потом приезжает и дает концерты тут, зарабатывая большую сумму денег», — написал Саша.

Другой подписчик Федорищева предложил оплатить Криду билет в Самарскую область за бонусные мили, которые автор поста накопил после командировок.

Агрегаторы продают билеты на концерт артиста в Самаре 1 октября.

«Голая вечеринка» Крида

30 августа артист выступил с большим сольным концертом в Лужниках, поставив возрастное ограничение 12+. При этом во время одной из песен девушка в откровенной одежде сначала станцевала на пилоне, а затем залезла на сидящего артиста и страстно поцеловала его. Все это транслировали крупным планом на экранах.

Мизулина против Крида. Станет ли концерт в «Лужниках» новой «голой вечеринкой» Концерт Егора Крида в «Лужниках» закончился скандалом и обвинениями в разврате. Глава «Лиги... 03 сентября 15:57

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что к ней обратились обеспокоенные россияне, в том числе родители школьников:

«При продаже билетов маркировка мероприятия была 12+. Родители подростков шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене».

Она сравнила концерт с «голой вечеринкой» и направила обращение в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Мизулина требует, чтобы выступление проверили на «умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Крид отрицает, что в его выступлении были развратные действия, так как «поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой». Он также обвинил Мизулину в лицемерии, намекнул, что она увела певца Shaman (Ярослава Дронова) у жены в год семьи, а затем они «пиарили эту историю» среди школьников и «наигранно сосались» у них на глазах.

«Это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — заявил Крид.

Музыканта поддержали народный артист РФ Филипп Киркоров и народная артистка Лариса Долина. В Госдуме же сравнили творчество Крида с «имитацией случки в туалете».

«Это какой-то кринж, а не искусство. Больно смотреть, как музыкальный концерт превращается в какую-то имитацию нетрезвой случки в туалете третьесортного ночного клуба. Не знаю, какими глазами смотрит на постановку уважаемый артист Крид, но ему бы стоило походить на академические курсы по вкусу, эстетике и этикету», — заявил зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Подъемом».

В эфире «Соловьев Live» он также обозначил, что концерты должны соответствовать промаркированному возрастному цензу. Он отметил, что поцелуи взрослых людей не преступление. Милонов призвал Крида повзрослеть и перестать играть в бесконечную «голую вечеринку».

В чем Мизулина обвинила Крида

5 сентября Мизулина в Telegram-канале заявила, что с 2023 года «Лига безопасного интернета» борется с нелегальными онлайн-казино. По ее словам, некоторые из них «работают в российском сегменте интернета, но при этом имеют отношение к Украине». В 2023 году «Лига безопасного интернета» обратила внимание на соцсети Крида.

«Украинские игровые платформы в последние четыре года активно таргетировали российский рынок. <...> Ключевая задача этих ресурсов — вовлечь как можно больше пользователей среди российской молодежи и вытянуть из них деньги.

Причем, по имеющейся информации, часть из прибыли этих казино, полученной за счет российских детей и подростков, может направляться на финансирование ВСУ Украины»,

— написала Мизулина.

Глава «Лиги безопасного интернета» утверждает, что «скамер Крид» в 2023-2024 годах рекламировал два созданных на Украине казино:

«Знал или нет скамер о том, что это украинские проекты, вопрос открытый. Как и вопрос о том, оплачивались ли услуги по рекламе этих казино? Каким образом, с учетом того, что деятельность онлайн-казино в России незаконна? Платились ли налоги с этой деятельности? Ну и ключевое — использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ Украины?» — заявила Мизулина.

Она намекнула, что органы уже отвечают на эти вопросы. По ее словам, медийное освещение случая на концерте нужно, чтобы отвлечь общественность от этих «неудобных вопросов».

«Если все факты возможного финансового сотрудничества с украинскими проектами подтвердятся в ходе проверки правоохранительных органов, то все это может закончится крайне интересно», — написала Мизулина.

Она добавила, что в 2022 году Крид выступил против СВО, а недавно «засветился на вечеринке ярых русофобов в США».

В чем Крид обвинил Мизулину

В ответ музыкант намекнул, что Мизулина проявляет симптомы «психически больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины, которую признали таковой многие государственные и политические деятели, в том числе с медицинским образованием».

«Главная городская сумасшедшая не спала два дня и две ночи, собирая все свои сфабрикованные обвинения за три года и поддельные скрины, парализуя работу всех служб и компетентных органов. <...> Надеюсь, когда-нибудь ее изолируют от общества и вылечат, а пока мы вынужденно терпим и отбиваемся», — написал Крид.

Он заявил, что Мизулина раскрутила свои соцсети за счет его имени. Он намекнул, что половина ее подписчиков — боты, закупленные на Украине.

«Кого она напрямую финансирует, думаю, тоже всем понятно. А главное — за счет каких грантов и денег, за которые она также отчитывается поддельными платежками и табличками. Жалко, что у меня нет времени и желания заниматься тем, чтобы отправлять ее на проверку в СК, прокуратору и в психоневрологический диспансер.

<...> Занялась бы лучше чем-то полезным! Например, слетала бы к своему брату, который за*ужем (запрещено в РФ) и обсудили бы с ним как реализуется указ Президента по сохранению традиционных ценностей», — заявил Крид.

Артист добавил, что на опубликованной Мизулиной фотографии он стоит «в компании разных людей на дне рождения знакомого». При этом вечеринка была не в США, а в Дубае.

«Написала, что там иноагент, но он им тогда еще близко даже не был. Таким способом, могла бы мне еще предъявить за трек «Сука хочет денег» с иноагентом, но не стала, ведь этот трек, видимо, ей близок. Вот и все ее «факты» . Все они фейк», — написал Крид.

Он также предложил ей «пофантазировать с игрушками», чтобы успокоиться.

«Ты там разные символы размещаешь, придумывая кто там и против чего, которые сейчас у нас запрещено размещать, а 3,5 года назад было можно. Не нарушай закон», — обратился к Мизулиной Крид.