Мизулина против Крида. Станет ли концерт в «Лужниках» новой «голой вечеринкой»

Концерт Егора Крида в «Лужниках» закончился скандалом и обвинениями в разврате. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила выступление с «голой вечеринкой» и пожаловалась в прокуратуру. Артист в ответ обвинил общественную деятельницу в лицемерии и напомнил о ее поцелуе с Shaman на глазах у школьников. Это уже не первый конфликт Крида и Мизулиной. О том, как разворачивается очередной виток противостояния, — в материале «Газеты.Ru».

Концерт Крида в «Лужниках»: откровенные танцы и поцелуй на сцене

30 августа Егор Крид дал большой сольный концерт на московском стадионе «Лужники», который посетили более 80 тыс. зрителей. Частью шоу был довольно откровенный танцевальный номер: девушка в ультракоротких шортах и топе исполняла трюки на пилоне (шесте), а закончила выступление в объятиях артиста. Кульминацией стал страстный французский поцелуй Крида и танцовщицы прямо на сцене, который крупным планом транслировали на экранах.

Через несколько дней это вылилось в скандал: значительную часть аудитории Крида составляют девочки-подростки, и довольно много школьниц пришли на концерт вместе с родителями, а те не оценили откровенные танцы на глазах у их детей. К тому же организаторы обозначили мероприятие возрастной маркировкой «12+».

Примечательно, что за несколько месяцев до концерта молодой певец переживал, пройдет ли масштабный концерт в «Лужниках» без происшествий.

«Это очень ответственно: «Куда ты замахнулся, малой? Ты самый молодой артист, который будет собирать Лужники. Нет, ты еще не готов», — делился Крид с поклонниками во время онлайн-трансляции на стримминговой платформе Twitch.

Реакция Мизулиной: сравнение с «голой вечеринкой» и жалоба в СК

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина публично раскритиковала выступление Крида, усмотрев в танцевальном номере признаки разврата. Она сообщила, что получила «тысячи писем» с жалобами по поводу концерта, в том числе от разгневанных родителей школьников.

При продаже билетов маркировка мероприятия была 12+. Родители подростков шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене. <...> Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны? Екатерина Мизулина глава «Лиги безопасного интернета»

Общественная деятельница направила обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить выступление Егора Крида на предмет «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Мизулина прямо сравнила шоу со скандальной «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой, за которую та подверглась жесткой критике и «отмене».

Ответ Крида: поцелуй — не разврат

Первой реакцией Егора Крида на претензии стала отсылка к детским мультфильмам: он опубликовал фрагмент из сериала «Аладдин», где главный герой целует принцессу Жасмин, напомнив, что этот мультфильм имеет возрастной рейтинг 0+.

«Аха-ха. Как же они все завидуют», — написал певец, намекая, что в поцелуе нет ничего аморального.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В развернутом комментарии в своем Telegram-канале артист подчеркнул, что танцевальный номер в откровенном костюме и финальный поцелуй с партнершей нельзя считать «развратными действиями в отношении несовершеннолетних», добавив, что подобное «не может пошатнуть семейные ценности нашей страны».

Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально. Егор Крид певец и рэп-исполнитель

По его мнению, увиденное на сцене ничем не хуже сцен любви из сказок и фильмов, на которых выросли все дети.

Фанаты и многие другие наблюдатели поддержали позицию исполнителя. В комментариях отмечали, что шоу было «сумасшедше крутым» и что возмущенные лишь завидуют танцовщице. Некоторые иронизировали, что вокруг гораздо больше лицемерия, чем «греха» на концерте Крида.

Кроме поклонников певца, его поддержал и Филипп Киркоров.

Разврат? По-моему все было в норме. Все было эстетично, красиво, деликатно. Как Егор умеет. Он никогда не переходит грань. Это все глупости! Филипп Киркоров эстрадный певец

Переход на личности: выпад Крида в адрес Мизулиной и Shaman

После защиты своего номера, Егор Крид перешел в наступление на саму Екатерину Мизулину, обвинив ее в лицемерии. Он прозрачно намекнул на личную жизнь общественной деятельницы — а именно на ее отношения с певцом Shaman (Ярославом Дроновым). Крид напомнил, что тот развелся с женой в 2024 году, объявленным в России «Годом семьи», после чего закрутил роман с главой «Лиги безопасного интернета».

«Зато я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — парировал Крид.

Этим язвительным выпадом он намекнул на резонансное видео из московской школы, куда Shaman и Мизулина приезжали весной 2025 года в рамках патриотический акции. Пара целовалась на глазах у детей под крики «Горько!» (правда, на появившемся позже видео с другого ракурса происходящее скорее напоминало имитацию поцелуя).

Крид также язвительно окрестил Мизулину «безгрешным ангелом, возомнившим себя правосудием», вновь выразив мнение, что все обвинения продиктованы завистью. Однако в заключение своего обращения все же добавил, что принял к сведению критику по поводу откровенного танцевального номера.

«По поводу номера — всех слышу и все вижу. Мы его переделаем и доработаем, чтобы далее не давать никому возможность «докопаться» и изливать поток дерьма ради самопиара», — написал артист.

Не первый конфликт Крида и Мизулиной

Противостояние между Егором Кридом и Екатериной Мизулиной началось не в этом году. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» уже обращала внимание на поведение артиста. В феврале 2023-го она публично обвинила Крида в незаконной рекламе онлайн-казино на стриминговых платформах, назвав певца «главным скамером страны» (от англ. scam — мошенничество).

После жалобы «Лиги безопасного интернета» Роскомнадзор действительно внес канал Егора Крида на Twitch в реестр запрещенных сайтов, а сам исполнитель лишился доступа к стриминг-платформе.

Крид решил отстоять репутацию в суде и подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Певец требовал от оппонентки опровергнуть заявления и выплатить ему 1 млн руб. компенсации за моральный вред.

Однако суды встали на сторону Мизулиной: лингвистическая экспертиза установила, что слово «скамер» не имеет общеупотребительного аналога в русском языке и не зафиксировано в словарях, поэтому не может однозначно считаться оскорблением.

Нина Зотина/РИА Новости

В результате в 2024 году сначала Одинцовский городской суд Московской области, а затем и апелляция отказали Криду в удовлетворении иска. А в мае 2025 года Первый кассационный суд в Саратове окончательно подтвердил законность отказа — жалоба Крида была отклонена, и взыскать компенсацию с Мизулиной ему не удалось.