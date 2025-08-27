Авто, часы и форма вермахта: суд лишил имущества и званий трех генералов МВД

Трем генералам МВД дали от 10,5 до 12 лет и отправили в колонию строгого режима

Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о коррупции трем высокопоставленным сотрудникам МВД. Бывший глава петербургской полиции Сергей Умнов получил 12 лет колонии строгого режима, генералы Иван Абакумов и Алексей Семенов — 11,5 и 10,5 года соответственно. Все они лишены званий, наград и обязаны выплатить многомиллионные штрафы. Суд также постановил конфисковать их имущество стоимостью более 64 млн рублей, включая дорогие часы, автомобили и коллекцию оружия.

Хамовнический суд Москвы вынес приговоры по делу о коррупции трем генералам МВД: генерал-лейтенанта Сергея Умнова, и генерал-майоров Ивана Абакумова и Алексея Семенова. Они были лишены наград и званий, и получили тюремные сроки в виде 12, 11,5 и 10,5 лет заключения соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Суд назначил Умнову наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей с лишением звания «генерал-лейтенанта» полиции и государственных наград. Абакумову назначено наказание в виде 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 25 млн рублей с лишением звания «генерал-майора» полиции. Семенов приговорен к 10,5 года колонии строгого режима с лишением специального звания «генерал-майора» полиции», — гласит решение.

Умнов руководил ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 2012 по 2019 год. Позже он стал помощником главы МВД Владимира Колокольцева. ФСБ задержала Умнова в июле 2022 года, после чего он был помещен в СИЗО.

РБК сообщает, что у осужденных генералов по решению суда были изъяты дорогостоящие часы марок Rolex и Balmain, а также коллекцию оружия и элементов военного обмундирования.

В список конфискованного имущества вошли штык-ножи, форма СС и люфтваффе, немецкий кинжал, офицерская сабля образца 1848 года, сабля офицера вермахта образца 1935 года и карабин «Маузер».

Кроме того, у них изъяли автомобили Toyota Camry и Land Cruiser 200. Общая стоимость конфискованного имущества превысила 64 млн рублей, при этом на часы, оружие и обмундирование пришлось свыше 11 млн рублей.

Сроки получили и другие фигуранты дела. Так бывший старший судебный пристав Елена Копьева приговорена к 10 годам колонии общего режима. Предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов и Андрей Царнец осуждены на сроки от 8 до 8,5 года колонии.

Безвозмездный фонд

Расследование уголовного дела в отношении Сергея Умнова началось еще в 2020 году по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, однако позже его переквалифицировали в получение взятки.

По версии следствия, бывший глава петербургской полиции вместе с генералами Алексеем Семеновым и Иваном Абакумовым, а также экс-начальником правового отдела УГИБДД Еленой Копьевой причастен к хищению 64,5 млн рублей.

По данным СК и суда, с 2016 по 2020 год приобретали имущество на средства из НКО «Фонд содействия программам ГУВД», в который бизнесмены вносили средства.

Взамен предпринимателям продлевали договоры на безвозмездное пользование помещениями в МРЭО ГИБДД, где они оказывали платные услуги гражданам.

Фонд поддержки программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области был учрежден в 2008 году. Как отмечает 47news, его создание связывают с инициативой Дмитрия Михальченко, бывшего главы холдинга «Форум». 28 июня 2022 года он был осужден на 20 лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей по делу о хищении 1,2 млрд рублей при строительстве объектов в президентской резиденции в Ново-Огарево.