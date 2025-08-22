Под одним флагом: как триколор стал символом единства и нового патриотизма

В России меняется отношение к государственным символам. То, что еще десять–пятнадцать лет назад казалось формальностью, сегодня стало частью повседневной жизни. Бело-сине-красный триколор теперь можно встретить повсюду: от школьной линейки до уличной моды. О том, как символ страны стал символом времени, — в материале «Газеты.Ru».

Особенно ярко эта тенденция проявляется в День государственного флага. 22 августа тысячи россиян от Новороссии до Владивостока выходят на улицы с триколорами, участвуют во флешмобах и акциях, превращая города в живую трехцветную картину.

Параллельно аналогичные мероприятия проходят и в интернете. Яркий пример — вирусный хештег #ПодОднимФлагом в соцсетях. Люди разных профессий и возрастов выкладывают фотографии с триколором. Участники делятся эмоциями, победами и достижениями и на официальном сайте акции. А организаторы обещают, что все фотографии будут показаны на медиафасадах по всей стране.

close Андрей Стенин/РИА «Новости»

Флаг вошел в повседневность

Эксперты отмечают, что за последние годы отношение общества к госсимволам изменилось радикально.

«Если раньше государственная символика чаще была частью официальных церемоний, то сейчас она вошла в нашу повседневную жизнь. Молодые люди выбирают одежду с элементами российского флага, создают муралы и граффити, делятся тематическими постами в соцсетях и с гордостью носят патриотические мерчи с символикой государства», — отмечает медиатехнолог и медиаменеджер, лектор общества «Знание» Лея Леманн.

Это ощущение сопричастности, когда каждый россиянин может открыто сказать: «Я горжусь своей страной и хочу показать это».

close Музей Победы

Триколор как часть стиля

Флаг постепенно стал элементом визуальной культуры. Молодые дизайнеры и арт-сообщества интегрируют бело-сине-красную палитру в проекты и бренды, превращая ее в часть современного тренда.

«В какой-то момент стало нормой использовать флаг не только в официальных случаях. Мы видим его в одежде, аксессуарах, интерьере, в арт-проектах. Молодая аудитория воспринимает это с восторгом. Триколор сегодня — это не только госсимвол, это модная и вдохновляющая эстетика», — отмечает руководитель службы дизайна «Таврида.Арт» Алена Гох.

Триколор несет в себе также глубокий смысл — это не просто сочетание цветов, а символ единства, исторической преемственности и общих ценностей.

Эти понятные большинству смыслы делают его естественным выбором для повседневного использования.

«Работая с триколором, дизайнер сталкивается с тонкой гранью: это не просто палитра, а символ с историей и сильной эмоциональной нагрузкой. Успешные проекты — те, где цвета флага встроены в образ бережно и осмысленно, а не используются как декоративный штамп», — отмечает Анастасия Мелочь, коммуникационный дизайнер Wemakefab, амбассадор Dprofile.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Флаг на улицах и в домах

Сегодня российский триколор стал неотъемлемой частью городской среды. Балконы и окна все чаще украшают флагами, автомобили — наклейками, а дворы и площади в праздничные дни превращаются в живое море бело-сине-красных цветов.

Кандидат социологических наук, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш отмечает: «Государственный флаг России сегодня — живой символ независимости и национальной идентичности, преемственности, который объединяет разные поколения, социальные группы и регионы страны. Это не дань традиции, а осознанный выбор общества, которое понимает, что патриотизм — это не только гордость за историю, но и ответственность за ее продолжение».

close Владимир Астапкович/РИА Новости

Флаг как бренд

Рост спроса на продукцию с триколором фиксируют даже маркетологи. Каждый год перед значимыми датами россияне «голосуют рублем» за продукцию с триколором — от одежды до мелких аксессуаров.

Как подчеркивают аналитики, особенно популярны спортивные костюмы, банты и заколки в цветах флага РФ — эти простые, но яркие предметы давно вошли в повседневный гардероб россиян.

close Владимир Астапкович/РИА Новости

Молодежь и триколор

Среди школьников и студентов бело-сине-красные цвета пользуются особой популярностью. Нашивки с флагом стали модным аксессуаром, триколор часто появляется на концертах, фестивалях, в студенческих флешмобах.

Главное отличие нынешней ситуации — искренность.

Если раньше патриотические акции воспринимались как формальность, то теперь участие в них — личный выбор молодых людей.

Для многих это способ заявить о себе, показать сопричастность к будущему страны и выразить гордость за свою Родину.

«Российский флаг — это символ гордости за страну и самое важное ее олицетворение для меня. Три цвета — белый, синий и красный – вызывают у меня ощущение дома и Родины», — рассказала Маргарита Новикова, г. Калининград, 14 лет.

close Алексей Никольский/РИА Новости

Флаг как часть воспитания

Стоит отметить, что популяризации флага и укреплению чувства патриотизма среди подрастающего поколения во многом способствовали решения президента. Именно по его инициативе в школах были введены уроки «Разговоры о важном», а также регулярные церемонии поднятия флага и исполнение гимна. Эти меры сделали государственные символы естественной частью повседневной школьной жизни и воспитательного процесса, формируя у молодежи уважение и гордость за триколор.

«Флаг России сопровождает меня всегда — во время всех значимых моментах жизни: занимаясь почти всю жизнь профессиональным спортом, я наблюдала за поднятием флага, стоя на пьедестале. А в школе мне доверяли поднятие флага на торжественных линейках. В студенчестве меня сопровождали флаг и гимн на спортивных соревнованиях. Сейчас, когда я вижу вознесение флага и слышу гимн России, у меня на глазах наворачиваются слезы радости и гордости», — поделилась Мария Сидоркина, Московская область, 20 лет.

Сами ребята подтверждают: флаг для них — не формальность, а символ, вызывающий сильные эмоции.

Бабаев Гаджиага Асиф оглы, Севастополь, 22 года: «Великая, могучая наша Россия!», — такие мысли возникают, глядя на наш родной триколор. Белый, синий и красный цвета — наша многовековая история, вызовы и достижения настоящего, и вера в великое будущее! С твоим днем, великий символ России!».

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

И именно поэтому фраза «Под одним флагом» звучит как символ времени.

Под флагом Россия объединяется, работает и побеждает.

Триколор — это не просто государственный символ. Это маркер нового патриотизма, который охватывает все сферы жизни: от повседневной моды и дизайна до искусства и цифровой культуры. Он объединяет поколения, регионы и профессии, превращаясь в естественный язык общения общества с самим собой.