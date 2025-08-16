Невезучая «Мечта»: на Волге сгорела и затонула яхта стоимостью почти $1 млн

В Саратовской области шесть человек эвакуировали с горящей яхты «Мечта»

Под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара стали неполадки с электропроводкой, и собственник яхты якобы знал об этой проблеме. Ранее «Мечта» уже попадала в неприятности, журналисты даже назвали ее «невезучей».

В Саратовской области на реке Волге сгорела и затонула 31-метровая элитная яхта «Мечта» стоимостью почти $1 млн. На ее борту находились шесть человек, сообщило управление региональной безопасности.

О возгорании на судне, которое следовало по маршруту Балаково — Самара, стало известно в 7:57 по местному времени (6:57 мск). По информации Telegram-канала 112, «Мечтой» управлял Вячеслав Абросимов. Когда капитан увидел пожар, то стал тушить его самостоятельно, но огонь быстро распространился, отметила Baza.

«В результате всем была дана команда прыгать в воду»,

— говорится в сообщении.

Управление региональной безопасности опубликовало видеозапись с охваченной огнем «Мечтой». На кадрах видно, что несколько человек ожидали спасателей за бортом.

С берега дым заметил очевидец. Он сел в свою лодку и отправился на помощь 59-летнему владельцу судна из Вологодской области и пятерым членам экипажа. В результате мужчине удалось спасти четверых человек, еще двоих эвакуировали спасательные службы, подчеркнула Baza.

При этом управление региональной безопасности утверждает, что всех, кто находился на яхте, эвакуировали сотрудники службы спасения, дислоцированной в Хвалынске.

У некоторых спасенных наблюдались симптомы переохлаждения. Местные власти подчеркнули, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Почему яхта сгорела?

По предварительной информации, причиной возгорания на «Мечте» стали неполадки с электропроводкой. Baza выяснила, что собственник яхты якобы знал об этой проблеме.

«Во время ремонта в каюте произошло короткое замыкание и начался пожар. Яхта вспыхнула за считанные минуты, выгорела вся мебель и ковры»,

— поделился подробностями Telegram-канал 112.

Яхту приобрели 8 августа для организации водных прогулок. Ее собирались перегнать в Большой порт Санкт-Петербурга, но сначала судно нужно было починить, отметили авторы 112.

Следственный комитет уже организовал доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Сотрудник ведомства осмотрел место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и сумма ущерба.

Две недели на мели

«Мечта» уже попадала в неприятности. 10 ноября 2022 года она села на мель на Волге в районе острова Заячий — напротив набережной Саратова. 24 ноября ее сняли с помощью двух буксиров Балаковского судостроительно-судоремонтного завода и отправили на ремонт. Местные СМИ окрестили яхту «невезучей».

Судно было построено 27 лет назад на турецкой верфи Ses Deniz Araclari. Изначально яхта носила название EBRU II. В 2000-х ее реконструировали на Херсонском заводе и переименовали.

Главную спальню «Мечты» выполнили «в роскошном стиле с двуспальной кроватью, диваном и элементами декора»,

пишет местный новостной портал sutynews.ru.

«Имеется вторая и гостевая спальни, ванная комната, камбуз и прогулочные палубы с двумя скутерами и надувной спасательной лодкой. Не говоря уже об офисе и кабинете для проведения деловых встреч», — говорится в публикации.

Известно, что в 2017-м «Мечту» пытались продать за $4,5 млн, но к 2025-му, после ремонта, ее цена упала до $866 тысяч.