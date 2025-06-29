В Приморье загорелся катамаран с людьми на борту

112: катамаран с 12 людьми на борту загорелся у берегов Приморья

У берегов Приморского края произошел пожар на катамаране «Мерлион». Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, судно загорелось в акватории залива Петра Великого. На его борту находились 12 человек. Все они были спасены проходящими рядом судами. В результате инцидента никто не пострадал.

Журналисты отметили, что к катамарану направились спасатели Владивостокского ПСО. Обстоятельства произошедшего и причины уточняются, следует из материала.

ТАСС сообщил, что загорелся туристический катамаран, принадлежащий компании «Корсар». В Приморском следственном отделе на транспорте заявили, что на место инцидента направили специальные службы.

23 июня в Мурманской области произошел пожар на маломерном судне «Добрыня». Предполагается, что причиной пожара стало замыкание аккумулятора.

Ранее в Баку потушили пожар на территории киностудии «Азербайджанфильм».