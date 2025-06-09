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В Геленджике загорелась яхта с туристами

SHOT: на пляже в Геленджике загорелась яхта с туристами
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Haggardous50000/Shutterstock

На пляже в Геленджике загорелась яхта с туристами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в субботу, 7 июня, яхта «Баунти», на которой катали туристов, находилась у понтонного причала на пляже «Сады морей». Во время заправки на судне вспыхнуло топливо, и начался пожар. В результате сильно пострадал один из туристов по имени Алексей. Его госпитализировали с ожогами 70% тела.

Как пишет SHOT, капитан яхты скрылся с места происшествия — в настоящее время его разыскивают.

9 июня сообщалось, что на пляже в Московской области молния ударила в беседку с отдыхающими. По данным журналистов, инцидент произошел на пляже «Слобода», недалеко от города Видное. Около шести часов вечера 8 июня начал идти сильный ливень с грозой. Компания мужчин и женщин решила скрыться от непогоды в беседке. Люди посчитали, что это будет безопасным местом, но ошиблись.

Незадолго до этого жители Казани сообщили о сильном пожаре в районе поселка Юдино. По данным местных СМИ, огонь охватил склад с лакокрасочными материалами.

Ранее россиянин хотел пожарить шашлык и получил ожоги.

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