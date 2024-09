Кто такие чайлдфри и почему в России хотят запретить пропаганду их идей

Кто такие чайлдфри

Чайлдфри (от англ. «childfree» — «свободные от детей») — это люди, которые осознанно и добровольно принимают решение не рожать детей в течение всей жизни. Хотя люди, выбирающие бездетность, существовали всегда, термин и концепция чайлдфри как осознанного выбора начали формироваться и получать признание в более широком масштабе только во второй половине прошлого века, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» психолог Анастасия Валуева.

Это некие внутренние ценности и убеждения. Люди, которые идентифицируют себя как childfree, часто имеют сильно выраженные индивидуалистические ценности и убеждения о свободе выбора. Они могут ставить личные цели, карьеру и развитие выше традиционных ожиданий и семейных ценностей. Также есть фактор, тоже сугубо психологический, — это страх ответственности. Некоторые люди могут опасаться, что родительство означает утрату свободы. Анастасия Валуева Психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием

Как появилось течение чайлдфри

В 1960-х годах в западных странах произошла сексуальная революция, появились первые оральные контрацептивы. Это дало женщинам больше контроля над своим телом и деторождением. Одновременно с этим возникли феминистские движения второй волны, которые боролись за права женщин, в том числе за право выбирать: иметь детей или нет.

Сам термин «чайлдфри» возник в 1970-х, в эпоху хиппи и «свободной любви», чтобы обозначить людей, которые сознательно выбирают отказ от детей. В отличие от бездетных (childless), которые были не способны иметь детей по медицинским причинам, слово «чайлдфри» символизировало осознанный отказ от родительства. Тогда же зародилась организация NON (The National Organization for Non-Parents), которую основали феминистки Эллен Пек и Ширли Радл. В начале 70-х, как писал журнал Time, она насчитывала около 400 участников.

Спустя еще 20 лет движение чайлдфри стало заметнее из-за развития интернета. Люди, придерживающиеся этих взглядов, смогли объединиться в сообщества и обсуждать свой опыт. Первое российское онлайн-сообщество чайлдфри появилось в «Живом журнале» в 2004 году, в него входили около 500 человек.

Почему люди становятся чайлдфри

Среди основных мотивов отказа от родительства психолог Анастасия Валуева выделила следующие причины:

Личные предпочтения и убеждения. Некоторые люди просто не чувствуют желания становиться родителями и не испытывают интереса к воспитанию детей.

Карьерные и личностные амбиции. Некоторые чайлдфри могут сосредотачиваться на карьере, саморазвитии или путешествиях, считая, что дети ограничивают их возможности для самореализации.

Забота об экологии и перенаселении. Другие же полагают, что отказ от детей помогает сократить нагрузку на природные ресурсы и замедлить рост численности населения.

Социальные и экономические причины. Воспитание детей требует значительных финансовых вложений, времени и энергии. Чайлдфри не готовы брать на себя эти обязательства.

Негативный опыт детства. В некоторых случаях решение может быть связано с собственным трудным детским опытом или наблюдением за проблемами в семьях с детьми. Кто-то боится нанести психологические травмы младшему поколению, поэтому отказывается от родительства.

В зависимости от того, в какой среде вырос человек, могли быть либо позитивные, либо негативные модели родительства. Они оказывают серьезное влияние на выбор самому стать родителем. Если у человека осталась претензия к своим родителям или его что-то не устроило в его воспитании, то, скорее всего, он не захочет переносить эту модель на свою жизнь и создавать семью, чтобы не продолжать делать то же самое. Анастасия Валуева Психолог, гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием

Запрет пропаганды чайлдфри в России: мнения

В последние время чайлдфри стали активнее обсуждать в обществе и медиа. С одной стороны, культура начала принимать разнообразие образов жизни, включая бездетность. С другой, движение и его идеология часто подвергаются критике.

Недавно Госдума РФ предложила ввести штрафы за пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе: до 400 тыс. рублей для физических лиц, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 25 сентября.

По результатам опроса, проведенного kp.ru, 53% россиян столкнулись с «пропагандой» чайлдфри. Респонденты отметили, что, на их взгляд, в России активно поддерживают бездетную жизнь и мнение о том, что это поведение позволяет молодым людям развиваться, строить карьеру и путешествовать. 4% заявили, что пропаганда раньше была активнее, а сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Остальные опрошенные заверили, что не замечали популяризации бездетного образа жизни вообще.

Мнение депутатов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» назвала запрет пропаганды чайлдфри необходимым и своевременным. По ее словам, пропаганда бездетности — опасная идеология, которая подрывает фундамент общества и противоречит традиционным ценностям.

В России всегда ценились семья и дети, и государство поддерживает семьи с детьми. Пропаганда чайлдфри создает негативное отношение к материнству и отцовству, а это уже вопрос национальной безопасности. Запрет на пропаганду чайлдфри – это важный шаг в направлении укрепления семейных ценностей и защиты будущих поколений. Мы обязаны создать для наших детей такие условия, в которых они будут расти в любви и заботе, а не в атмосфере безразличия и эгоизма. Яна Лантратова Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев также заявил, что считает идеологию, проповедующая одиночество, явно вредоносной. По его мнению, против России ведут информационную войну, а идеология чайлдфри служит в ней оружием. Поэтому, полагает депутат, в стране должны применять средства защиты, в том числе нормативные.

«Перефразируя Наполеона, можно сказать, что история любит большие народы. А они состоят из больших семей. При нашей территории и ресурсах критически важно, чтобы нас было много. Иначе природные богатства достанутся тем, кто не стеснялся бороться с чайлдфри», — сказал он.

Депутат выразил уверенность, что законопроект будет одобрен.

«Если кто-то хочет жить в одиночестве, без семьи и детей, бог ему судья. Но распространять и навязывать свое мнение, используя СМИ и другие инструменты, будет нельзя», — пояснил Толмачев.

Мнение социолога

Ведущий эксперт Центра политических технологий, социолог Алексей Рощин в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в рациональности инициативы о запрете пропаганды чайлдфри. Он напомнил, что о подобного типа запретах ранее говорил русский писатель Михаил Салтыков--Щедрин в контексте административных вопросов.

Это классические административные вопросы, когда чиновник вдруг воображает, что он может воплотить все в жизнь, чтобы изменить общество к лучшему. Однако понятно, что эта эпидемия очередных запретов, скорее, признак невротизации нашего управляющего аппарата. Алексей Рощин Ведущий эксперт Центра политических технологий, социолог

Социолог отметил, что движение чайлдфри в России — несуществующее или неактивное, ведь открытых клубов по интересам в стране нет. Более того, эти идеи в российском обществе не поддерживает ни одно публичное значимое лицо.

«Самое печальное в этом, что итог будет противоположный. Скорее всего, если дело [законопроект] пойдет, то это будет способствовать еще большему падению рождаемости за счет того, что будут новые репрессии. От правоохранительных органов потребуют показывать, что борьба [с чайлдфри] ведется. Соответственно, придется подвергать их различным карам, из-за чего появится новый предмет для нервозности — основной причины, из-за чего падает рождаемость», — подчеркнул Рощин.

Мнение психолога

По мнению Анастасии Валуевой, с одной стороны, для улучшения демографической обстановки в России запрет пропаганды чайлдфри — это неплохо. С другой — в случае его введения должны быть приняты меры на уровне государства, которые будут поддерживать выбор материнства.

«Например, если женщина по каким-то причинам не имеет партнера или не уверена в своем финансовом благосостоянии, то было бы неплохо обеспечить ей материальную поддержку, чтобы она могла хотя бы искусственно зачать ребенка. А также средства на хотя бы первичное воспитание ребенка, потому что мы понимаем, что это требует финансовых вложений», — считает психолог.

Исследования о чайлдфри

Первое большое исследование чайлдфри провела канадский социолог Джин Виверс. В 1980 году в своей работе «Бездетные по собственному выбору» (Childless by Choice) она ввела типологию, которая делит людей, выбирающих жизнь без детей, на две основные категории: реджекторы (rejectors) и аффексьонадо (affectionados).

Реджекторы — это те, кто сознательно и твердо отвергает идею о продолжении рода. Их решение обычно основано на принципиальных соображениях или негативном отношении к родительству как таковому. Это может быть связано с личными убеждениями, страхом перед ответственностью или просто отсутствием желания иметь детей.

Аффексьонадо — люди, которые, несмотря на отсутствие желания иметь собственных детей, положительно относятся к ним и с удовольствием проводят вместе с ними время. Они могут любить детей, играть с ними, но при этом не хотят сами иметь и воспитывать их.

Американская писательница Лаура Скотт изучала движение чайлдфри и причины, по которым люди сознательно выбирают бездетность. Для своей книги «Двоих достаточно: Руководство для пар, живущих без детей по выбору» (Two Is Enough: A Couple's Guide to Living Childless by Choice) она провела качественные исследования и интервью с парами, сознательно принявшими решение не иметь детей. В результате Скотт предложила свою типологию людей, которые выбирают бездетность:

Убежденные чайлдфри. Это люди, которые всегда знали, что не хотят детей. С самого раннего возраста они не видели себя в роли родителей и осознанно придерживались этого решения на протяжении всей жизни.

Сомневающиеся чайлдфри. Они могли колебаться в своем выборе, рассматривая возможность иметь детей, но в конечном итоге приняли решение жить без них.

Чайлдфри по обстоятельствам. Эта группа включает тех, кто, возможно, не исключал возможность иметь детей, но в результате жизненных обстоятельств (карьера, здоровье, поздний брак и т. д.) пришел к осознанному решению отказаться от родительства.

За что критикуют чайлдфри

Идеи чайлдфри, несмотря на поддержку среди некоторых групп населения, вызывают опасения у тех, кто придерживается традиционных взглядов на семью и общество. Потенциальные негативные последствия отказа от рождения детей могут рассматриваться с разных точек зрения — демографической, экономической, социальной и психологической. Рассмотрим ключевые аргументы критиков чайлдфри.

Демографический кризис и сокращение населения

Один из наиболее часто упоминаемых рисков распространения идей чайлдфри — снижение рождаемости, которое может привести к демографическому кризису. В странах с низким уровнем рождаемости, таких как Япония, Италия, Южная Корея, уже наблюдаются проблемы с поддержанием численности населения. Если все больше людей будут отказываться от деторождения, это может привести к старению населения и сокращению рабочей силы. Стареющее население создает нагрузку для экономики и социальных систем, особенно пенсионных фондов и системы здравоохранения. Снижение числа трудоспособных граждан может затруднить поддержание экономической стабильности и вызвать рост налогов для работающих граждан.

Угроза устойчивости пенсионных систем

Многие пенсионные системы в мире основаны на принципе «контракт поколений», когда молодые работают и платят налоги, чтобы обеспечивать пенсии для пожилых. Если рождаемость резко снизится, это нарушит баланс между числом работающих граждан и пенсионеров, что приведет к нехватке средств для выплат. В странах с высокими уровнями бездетности пенсионные системы могут оказаться под угрозой, что приведет к необходимости реформ, включая повышение пенсионного возраста и увеличение налоговой нагрузки на работающих граждан.

Социальная и культурная дезинтеграция

Критики чайлдфри утверждают, что отказ от родительства может способствовать разрушению таких принципов, как забота о будущих поколениях, взаимопомощь и ответственность, что грозит ослаблением личных и общественных связей с одной стороны и ростом эгоизма и снижением социальной сплоченности с другой.

Психологические и социальные риски для людей в старости

Чайлдфри могут столкнуться с проблемами одиночества в старости. У бездетных людей с высокой долей вероятности в преклонном возрасте не останется близких родственников, которые могли бы их поддерживать. Они могут испытывать чувство изоляции, особенно если с годами круг их общения сократится. На фоне этого психическое здоровье будет ухудшаться, а также может возникнуть потребность в институциональном уходе (например, в доме престарелых).

Этические и философские вопросы

Некоторые философы и биоэтики поднимают вопросы о том, имеет ли человек моральное право отказываться от продолжения рода, ведь бездетность как массовый феномен может лишить будущие поколения разнообразия жизненных опытов и привести к деградации человеческой популяции. Ученый, создатель русской школы морфологов-эволюционистов Алексей Скворцов, утверждал, что размножение — это не только индивидуальная обязанность человека, но и залог сохранения всего человечества, а отказ от размножения был бы опасен, так как это могло бы привести к подрыву эволюционного потенциала человечества.