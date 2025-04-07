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Генсек НАТО назвал ошеломительным военный потенциал Китая

Рютте: развитие ВПК Китая и увеличение его армии ошеломляют
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Global Look Press

НАТО ошеломляют рост инвестиций в китайский военно-промышленный комплекс (ВПК) и наращивание КНР своей армии. Об этом генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил в беседе с изданием Japan Times.

«Если взглянуть на наращивание КНР своей военно-промышленной базы <...>, становится очевидным, что мы не можем быть наивными в отношении Китая», — сказал Рютте.

Он отметил, что у КНР уже больше кораблей, чем у Соединенных Штатов, а к 2030 году Пекин должен нарастить число ядерных боеголовок до тысячи.

Рютте также назвал Китай «мятежником», противостоящим партнерам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

До этого в Пентагоне заявили, что Россия расширяет свое сотрудничество с Китаем, Северной Кореей и Ираном в военной сфере, обмениваясь с ними технологиями. Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что Вашингтон видит в этом угрозу.

Ранее в НАТО высказались о том, кто должен контролировать Гренландию.

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