«Я не хочу детей…» Что запретят писать и говорить о бездетности? В Госдуму внесли проект закона, запрещающего пропагандировать бездетность

В Госдуму внесли законопроект об административной ответственности за пропаганду «чайлдфри» по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Нарушителям будет грозить штраф до 5 млн рублей. «Газета.Ru» вместе с юристом попыталась разобраться, какие высказывания и комментарии подпадут под статью.

Что такое «чайлдфри»? С чем предлагают бороться депутаты?

Понятия «чайлдфри» в законопроекте нет, вместо него фигурирует выражение «отказ от деторождения».

Депутаты предлагают запретить информацию и действия, которые направлены на «формирование привлекательности отказа от деторождения или искаженного представления о социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения».

Штрафы предлагают оставить такими же, как за пропаганду нетрадиционных отношений: от 50 тыс. до 5 млн рублей. Для иностранцев, помимо штрафа, предусмотрен арест до 15 суток с выдворением из России.



Подписи под документом поставили 178 депутатов.

У меня нет детей. Мне придется заплатить пять миллионов?

Нет, законопроект подразумевает запрет пропаганды, наказание за отсутствие детей не предусмотрено.

Я написала на своей странице в соцсети, что не люблю детей и не хочу их иметь, аргументировала свою позицию. Меня накажут?

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, уверяла, что нововведение не коснется личного выбора граждан.

«Речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека», — написала она в своем Telegram-канале.

Однако, как отмечает адвокат Дмитрий Джулай, на практике такой пост вполне может привлечь внимание оперативников.

«С точки зрения правоохранительных органов — это может стать поводом для наказания (подчеркну, с их точки зрения, а не с моей). Потому что вы еще и приводите доводы в обоснование своей позиции», — объясняет эксперт.

Если я напишу, что «рожать ребенка в таких условиях — глупость». Это пропаганда?

Такое заявление с указанием причин может быть расценено как пропаганда, отмечает адвокат.

«Такие вопросы должны решать лингвисты, но лингвистические экспертизы обычно проводят только по уголовным делам, а по административным ее назначение или неназначение остается на личном усмотрении правоприменителя. Стандарт доказывания по таким делам очень низкий», — объясняет специалист.

Я увидела по ТВ сюжет о женщинах, которые рожают ради пособий, и в соцсети назвала их нахлебниками. Это проявление неуважения к многодетной матери и будет наказуемо?

По мнению адвоката, такое высказывание под статью о пропаганде попадать не должно, но многое будет зависеть от контекста и других высказываний автора.

К слову, соавтор законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о необходимости запретить пропаганду бездетности, упоминал и «неуважение к материнству», которое, по его словам, встречается в интернете.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей», — писал он в своем Telegram-канале.

Пост, попадающий под определение «пропаганда», был написан пять лет назад. Потом мое мнение изменилось и даже появились дети. Наказание будет?

Скорее всего, да. По словам Джулая, правоприменительная практика расценивает размещение поста, как длящееся правонарушение. То есть срок давности исчисляется с момента, когда пост нашли правоохранители, а не когда он был опубликован.

«Даже если вы разместили пост до вступления закона в силу, но он висит и его читают после того, как закон заработал, значит, вы нарушаете. Таких примеров уже масса по административным делам экстремистской направленности», — рассказывает адвокат.

Попытку изменить такой подход предпринимал зампредседателя Госдумы Вячеслав Даванков. В 2023 году он предложил внести изменения в КоАП и прописать, что срок давности по правонарушениям, «выраженным в распространении информации», исчисляется со дня его совершения. То есть публикации.

Законопроект поддержки не нашел.

Героиня фильма открыто говорит, что не хочет детей и предпочитает карьеру. Его могут запретить?

«Скорее всего да, а заодно труды Шопенгауэра и Гейне, писавших про антинатализм (философские и этические позиции, считающие размножение неэтичным в тех или иных случаях)», — говорит юрист.

Это новая идея?

Нет, похожий законопроект вносили в Госдуму еще в сентябре 2022 года. Тогда предлагали изменить статью 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Нежелание иметь детей в нем назвали «зарубежной идеологией».

«Сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации», — говорилось в пояснительной записке.

Законопроект сняли с рассмотрения в марте 2023-го.