Соратнице главы Гагаузии назначили меру пресечения

Районный суд Кишинева отказал в удовлетворении требований прокуроров об аресте соратницы главы Гагаузии Евгении Гуцул Светланы Попан, судья назначила ей меру пресечения в виде судебного надзора, запретив покидать Молдавию. Об этом сообщил депутат молдавского парламента Вадим Фотеску, передает РИА Новости.

Попан проходит по одному уголовному делу с Гуцул. Власти Молдавии обвиняют их в причастности к незаконному финансированию партии «Шор». 7 апреля в рамках дела рассматривался запрос прокурора об аресте Светланы Попан на 30 дней.

Фотеску назвал решение суда в отношении Попан «небольшой победой».

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее заседание по делу Гуцул приостановили из-за угрозы минирования.