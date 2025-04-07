Стало известно, когда ЕС введет в действие первый пакет ответных мер против США

Евросоюз введет в действие первый пакет ответных мер против США 15 апреля

Европейский союз утвердит меры в ответ на пошлины США 9 апреля и введет их по частям. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович по итогам прошедшей в Люксембурге неформальной министерской встречи ЕС по торговле, передает ТАСС.

«Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, следующие — 15 мая», — сказал он.

Шефчович подчеркнул, что Еврокомиссия (ЕК) «нацелена на переговорное решение, однако не намерена ждать вечно».

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее в Белом доме объяснили, зачем ввели пошлины против островов с пингвинами.