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Собчак заплатила за похороны Паши Техника

Бывшая жена Паши Техника: Собчак заплатила за место рэпера на кладбище за интервью
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Telegram-канал Ева Карицкая

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая, сообщила в Telegram-канале, что дала интервью телеведущей Ксении Собчак после кончины рэпера.

По словам Карицкой, Собчак встретила ее в аэропорту. Она рассказала, что интервью будет честным и открытым. Блогерша призналась, что не брала гонорар за этот разговор. Она намекнула, что Собчак заплатила за отдельное место на кладбище для Техника в обмен на интервью.

«Ребят, по поводу интервью с Собчак я дала согласие во благо Паши. Наше желание было его захоронить отдельно на кладбище, а это очень дорого. Интервью я дала не за гонорар», — отметила блогерша.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть и через несколько часов умер. По словам директора артиста Марк Флинк, причиной смерти стала легочная инфекция.

Транспортировкой и похоронами занимается его директор Марк Флинк, в общей сложности они обойдутся родным в 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что Kunteynir запишет трек в честь Паши Техника.

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