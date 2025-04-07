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Подросток разработал приложение, способное обнаруживать сердечные заболевания за секунды

OC: в США подросток сделал приложение для диагностики сердечных заболеваний
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Times of India

Подросток в США разработал приложение на основе искусственного интеллекта, способное обнаруживать сердечные заболевания за считанные секунды, пишет Oddity Central.

14-летний подросток из Далласа Сиддхартх Нандьяла разработал инновационное приложение для диагностики сердечных заболеваний. Его разработка под названием Circadian AI способна всего за семь секунд определить наличие сердечно-сосудистых патологий, анализируя звуки сердцебиения, записанные через микрофон смартфона.

Юный изобретатель уже получил мировое признание как самый молодой сертифицированный специалист по искусственному интеллекту, имеющий сертификаты от компаний Oracle и ARM. Его приложение прошло масштабные испытания на более чем 15 тысячах пациентов в США и 700 пациентах в Индии, продемонстрировав впечатляющую 96-процентную точность диагностики.

Технология была протестирована в Государственной больнице общего профиля в индийском городе Гунтур, где подтвердила свою эффективность. На Глобальном саммите по искусственному интеллекту в Хайдарабаде Сиддхартх подчеркнул, что создавал свое приложение в первую очередь для регионов с ограниченным доступом к медицинской помощи, где быстрая диагностика может спасти жизни.

Главный министр индийского штата Андхра-Прадеш Н. Чандрабабу Найду после встречи с юным гением отметил его выдающиеся способности и пообещал поддержку дальнейшим разработкам. Несмотря на молодой возраст, Сиддхартх уже окончил среднюю школу и сейчас получает высшее образование в Техасском университете в Далласе, где изучает компьютерные науки.

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