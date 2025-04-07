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Белгородскую область повторно атаковали дроны

Минобороны РФ: средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уничтожение дронов самолетного типа произошло в 16:00 мск.

Также сегодня в период с 11:00 до 12:00 в регионе были уничтожены два беспилотника самолетного типа.

6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали восемь населенных пунктов в регионе. Он уточнил, что при налетах никто не пострадал, однако есть разрушения.

Так, в селе Ржевка дрон сдетонировал о землю, из-за чего в стоящем рядом доме были выбиты окна и посечен забор. В городе Шебекино удар БПЛА тоже выбил окна в частном доме. Около села Белянка дрон атаковал припаркованный в поле автомобиль сельхозпредприятия, в итоге у машины были повреждены кузов и колеса. В селе Вознесеновка FPV-дрон повредил окна в жилом доме и на летней кухне, а в селе Нижнее Березово-Второе — остекление легковой машины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ изменили тактику применения БПЛА в Белгородской области.

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