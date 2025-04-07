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В Петербурге ребенок получил перелом после падения кирпича с фасада здания

В Петербурге на семилетнего ребенка упал кирпич с фасада здания
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Telegram-канал Mash на Мойке

В Петербурге врачи спасают семилетнего ребенка, на которого упал кирпич с фасада здания. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на 8-й линии Васильевского острова. По данным Telegram-канала, мальчик шел рядом с детским садом, когда на него обрушился фрагмент здания.

На кадрах с места инцидента заметно, как дети строем идут, предположительно, за воспитателем. В какой-то момент кирпич падает на мальчика. Педагогу удалось увернуться.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего, он в реанимации. У пациента предварительно диагностировали перелом теменной кости, открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

«Сейчас он в тяжелом состоянии, за жизнь мальчика борются врачи», – сообщается в публикации.

Подобный случай до этого произошел во Владикавказе. Девочка находилась в частном детском саду, когда ей на голову упал кирпич. Специалисты оказали ей необходимую помощь, следователи организовали проверку.

Ранее Петербурге младенец попал в больницу в тяжелом состоянии, упав с кровати.

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