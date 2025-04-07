Джокович поздравил Овечкина с рекордной шайбой в НХЛ

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович поздравил в своих соцсетях российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Поздравляю тебя, Ови, с тем, что ты сотворил историю! Какое достижение! Респект», — написал Джокович.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести 5 матчей. Последний матч регулярного сезона «Вашингтон» проведет 18 апреля с «Питтсбургом».

Ранее Артем Дзюба поздравил Овечкина с рекордом.