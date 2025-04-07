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У Самойловой обнаружили убыточный бизнес

Модель Оксана Самойлова закроет убыточный бизнес
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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова закрывает свой бизнес. Это выяснила «Газета.Ru».

ООО «Антураж» Самойловой находится в стадии ликвидации с 20 марта 2025 года. Известно, что компания потерпела убытки на 61,6% по сравнению с позапрошлым годом. В 2024-м фирма ушла в минус на 33 миллиона рублей.

Основным видом деятельности ООО являлась торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет.

В октябре 2023 года сообщалось, что Самойлова смогла заработать на своем марафоне «Стратегия на миллион» 390 миллионов рублей.

Курс Самойловой, который, как отмечено в описании, помогает «изменить сознание и дает необходимые знания и навыки для заработка первого миллиона», прошли 11 тысяч человек. Цена на него разнится от шести до 300 тысяч рублей.

Самойлова предлагает участникам во время прохождения «Стратегии на миллион» составить карту желаний, советует отказаться от вредных привычек, ежедневно читать аффирмации, чистить зубы по три минуты и делать комплименты.

Ранее Константин Ивлев закрыл два бизнеса.

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