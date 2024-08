В ФРГ ищут украинцев, подорвавших «Северные потоки»: выдан ордер на Владимира З.

Ордер на арест

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

В материале говорится, что речь идет о сотруднике школы подводного плавания Владимире З., который в последнее время проживал в Польше в городе Прушкув. Но в настоящее время его местонахождение достоверно неизвестно.

Как пишет издание, дело может стать политическим, поскольку польская сторона не предприняла никаких действий по задержанию мужчины и передаче его ФРГ. Утверждается, что Польша якобы воспринимает подозреваемого как «героя».

Уточняется, что ордер передали в Польшу еще в июне. Местонахождение подозреваемого установили по снимку дорожной камеры из-за превышения скорости. Мужчина был за рулем Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на «Северных потоках» диверсионная группа.

Медиа утверждают, что связались с подозреваемым и задали ему вопрос о причастности к терактам. Он отверг причастность к диверсии и бросил трубку.

Остальные подозреваемые

Всего, по данным издания, надзорное немецкое ведомство подозревает в причастности к нападениям на трубопроводы трех украинских инструкторов по дайвингу. Среди подозреваемых есть женщина. Более подробной информации не приводится.

По предварительным данным, эти трое могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда», которую, как писали СМИ, арендовали непосредственные исполнители подрывов. Как полагает следствие, дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам, расположенным на глубине.

Российский запрос

В апреле Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Этому предшествовало обращение в ГП РФ депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию террористических актов на территории РФ, а также подрыва «Северных потоков».

Авторы обращения, ссылаясь на информацию, полученную из украинских источников, рассказали, что для «операции прикрытия» привлекалась группа дайверов под контролем руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Диверсия на «Северных потоках»

Взрывы и последующие утечки газа на трех нитках подводных российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (не был введен в эксплуатацию) произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Газеты The New York Times, Die Zeit, The Washington Post написали со ссылкой на источники, что за подрывами стоит «проукраинская группировка». Ее участники якобы арендовали яхту «Андромеда», будучи в немецком порту загрузили туда взрывчатые вещества и отправились в направлении к месту взрывов.

Газета The Washington Post писала, что главную роль в атаках играл экс-командир одной из частей cил специальных операций Украины Роман Червинский. Он якобы был координатором подрывов. Die Zeit сообщала со ссылкой на источник в голландской разведке, что диверсией на «Северных потоках» должен был руководить на тот момент главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он, как президент, отдает соответствующие приказы. «Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — говорил он в марте 2023 года.

Расследованием подрывов занялись Швеция, Дания и Германия. Стокгольм и Копенгаген завершили расследование в феврале этого года.

«На основании [результатов] расследования власти могут сделать вывод, что имел место умышленный саботаж газопроводов. В то же время, по оценкам, в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела»,

— говорилось в сообщении датской полиции.

В июне 2024 года в немецком правительстве заявили, что не собираются обнародовать какие-либо подробности о ходе расследования диверсии.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российский лидер Владимир Путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».