В Госдуме призвали снижать семьям по одному проценту ипотеки за каждого ребенка

Депутат Спиридонов: за каждого ребенка в семье нужно снижать по проценту ипотеки

В России необходимо ежегодно индексировать выплаты по программе маткапитала, повышая их размер на каждого последующего ребенка. При этом процент по ипотеке нужно наоборот снижать за рождение каждого ребенка – с такой инициативой в пресс-центре НСН выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов.

Программу маткапитала, которую продлили по поручению президента Владимира Путина, депутат назвал эффективной, отметив, что большинство людей тратят на улучшение жилищных условий. Индексация выплат по программе проводится ежегодно – Спиридонов призвал не останавливаться на этом и повышать их с рождением каждого ребенка, сделав меры поддержки более прогрессивными. Это, по мнению депутата, будет «мотивировать» россиян.

Распространить такой подход следует и на семейную ипотеку, считает Спиридонов.

«За каждого последующего ребенка можно снижать по одному проценту ипотеки. Шесть детей – ноль процентов», — заключил парламентарий.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал списывать ипотеку при рождении детей. Так, согласно его инициативе, при рождении ребенка семье следует поэтапно списывать ипотечный долг — 25% погасить за счет государства при появлении первого ребенка и погашать четверть суммы с появлением каждого последующего ребенка. В итоге с рождением 4-го ребенка долг будет полностью закрыт.

Ранее в Госдуме одобрили расширение семейной ипотеки на детей до 18 лет.