В Кремле прокомментировали слова главы РФПИ о переговорах РФ и США

Песков: конкретной даты проведения новых переговоров РФ и США пока нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал слова главы Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что следующий раунд переговоров между Россией и США должен состояться на следующей неделе.

По словам Пескова, продолжение переговоров должно состояться.

«Конкретного дня пока нет. Как только появится (информация о дате переговоров. — «Газета.Ru»), мы вас проинформируем», — отметил Песков.

До этого спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон выразил обеспокоенность продолжающимся противодействием диалогу между Россией и США со стороны влиятельных кругов в американском правительстве. По его словам, в американском правительстве до сих пор много врагов РФ.

Также депутат Госдумы Дмитрий Новиков высказал мнение по поводу содержания следующего этапа российско-американских переговоров.

Ранее в США сравнили отношение Трампа к России и Украине.