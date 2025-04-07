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Ученые расшифровали структуру белка, отвечающего за зрение

Open Biology: воздействие на белок RBP3 может обратить вспять слепоту
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Unsplash

Ученые из Польской академии наук описали структуру белка RBP3, который играет ключевую роль в зрении человека. Они выяснили, что этот белок не только доставляет витамин А к сетчатке глаза, но и меняет форму в зависимости от условий, что делает его потенциальной мишенью для терапии глазных болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Open Biology.

RBP3 (ретинол-связывающий белок 3) — гликопротеин, расположенный в межклеточном пространстве сетчатки. Он участвует в зрительном цикле, доставляя ретиноиды — производные витамина А — к фоторецепторам, где происходит преобразование света в электрический сигнал. Несмотря на то, что белок был известен науке давно, его точная структура и механизмы действия оставались неясными.

Ученые использовали передовые методы структурного анализа, включая малоугловое рентгеновское рассеяние, чтобы рассмотреть RBP3 с высокой точностью. Оказалось, что белок может принимать разные формы — от компактной до удлиненной — в зависимости от того, с каким ретиноидом он связывается. Такая пластичность указывает на его динамическую роль в передаче молекул внутри сетчатки.

По словам исследователей, это открытие может стать причиной революции в лечении пигментного ретинита — прогрессирующего и неизлечимого заболевания, при котором нарушается работа фоторецепторов. Нарушения в функционировании RBP3 уже ранее связывались с развитием этой патологии, но новая информация о его структуре открывает возможности для создания методов, способных замедлить или остановить дегенерацию сетчатки.

Также ученые отметили, что снижение уровня RBP3 связано с прогрессированием диабетической ретинопатии — еще одного распространенного заболевания, которое может привести к слепоте. Стабилизация работы этого белка, по предварительным данным, оказывает защитное действие на клетки сетчатки.

Ранее был найден новый способ восстановления слуха и зрения.

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