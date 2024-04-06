Украинские дайверы прикрывали подрывы «Северных потоков». Кто они?

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Этому предшествовало обращение в ГП РФ депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию террористических актов на территории РФ, а также подрыва «Северных потоков». В своем заявлении они назвали имена и фамилии людей, проводивших «операцию по прикрытию» для отвода подозрений от США и стран-членов НАТО.

Авторы документа обращают внимание, что детальная хронология событий до подрыва газопроводов описана в статье американского журналиста-расследователя Сеймура Херша «Как Америка взорвала «Северный поток». В материале сообщается о мероприятиях и совещаниях высшего политического, военного и разведывательного руководства США, направленных на планирование операции по уничтожению «Северных потоков».

Депутаты отметили, что прямо перед подрывами проводились учения НАТО вблизи веток газопровода, хотя для учений была заявлена другая локация, а также указали на несвойственное плавание судов из Великобритании, Панамы и Польши в районах рядом с местами будущих подрывов 22-24 сентября 2022 года.

«Операция по прикрытию»

Сеймур Херш в своем расследовании сообщил, что на всех этапах планирования операции по уничтожению «Северных потоков» особое внимание администрацией Байдена уделялось отводу любого подозрения от США и стран-участников НАТО. Поэтому, по мнению авторов обращения, хорошо спланированная операция предполагала наличие «операции прикрытия» для исключения обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей.

close 100% Президент США Джо Байден, место утечки газа на газопроводе «Северный поток 2» и журналист Сеймур Херш Reuters/Global Look Press

«Для такой роли в межгосударственной организованной преступной группировке идеально подошла Украина, которая пребывает в конфликтном состоянии с РФ», — сказано в документе. Они обратили внимание на многочисленные заявления руководства ГУР и лично Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о причастности ведомства к проведению террористических актов относительно граждан и интересов РФ. А версию о причастности Украины к повреждению ниток газопровода «Северный поток» освещали крупнейшие мировые СМИ.

Так, ссылаясь на информацию, полученную из достоверных украинских источников, авторы рассказали, что для «операции прикрытия» привлекалась группа дайверов под контролем Буданова. А организационную и техническую помощь оказывали американские специалисты под непосредственным руководством заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве К.У. Смита с привлечением бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбы.

По версии депутатов, подготовка группы велась в глубоководном карьере на территории Житомирской области, после ее перевезли в Румынию, где группа жила по румынским документам в частном доме рядом с румынской базой ВМ в городе Мангалия. Там проводились тренировки, максимально приближенные к реальным условиям в районе морских участков «Южных Потоков». После тренировок группу переместили в Польшу, где была арендована яхта «Андромеда».

Руководитель группы

Согласно документу, непосредственным руководителем группы являлся Роман Червинский, которого ранее координатором атаки на газопроводы также назвало издание The Washington Post в своем расследовании.

close 100% Роман Червинский Цензор.НЕТ/Youtube

Червинский с 2016 года служил в департаменте контрразведки (5 управление СБУ), а в 2022 стал командиром одной из частей Сил специальных операций Украины. В настоящее время содержится в тюрьме в Киеве по обвинению в злоупотреблении властью в результате заговора с целью заставить российского летчика сбежать на Украину.

Состав группы

Как сообщили источники авторов заявления, в группу «по прикрытию» входило, помимо Червинского, еще 5 человек. Старшим группы назван Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер отдела экологической охраны и гражданской защиты Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

Еще одним участником группы является Бургомистренко Анатолий Иванович.

close 100% Анатолий Бургомистренко E-STUFF.ru

Капитан 1-го ранга, начальник разведывательного управления — заместитель начальника штаба ВМСУ по разведке, проходивший обучение по минно-подрывному делу в 131-м центре ССО, имеет хорошую водолазную подготовку.

Уточняется, что непосредственно к «Северным потокам» погружалось 3 человека: Варава Олег Григорьевич, старший инспектор инженерно-технического взвода роты быстрого реагирования Главного управления Национальной полиции в Киеве, женщина технодайвер с позывным «Мариша», а также Руденко Руслан Анатольевич с позывным «Капеллан», бывший заместитель мэра украинского города Белая Церковь.

close 100% Руслан Руденко/VK

Ранее Руденко проходил службу в Белоцерковском РОВД ГУ МВД Украины. На странице «ВКонтакте» с именем Руслан Руденко из города Белая Церковь можно увидеть фотографии человека в дайверской экипировке.