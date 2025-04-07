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Зурабишвили сравнила солдат ВСУ с протестующими в Грузии

Экс-президент Грузии Зурабишвили сравнила солдат ВСУ с протестующими в Грузии
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Irakli Gedenidze/Reuters

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили сравнила протестующих в республике с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит местный телеканал 1TV.GE.

По ее словам, оппозиционно настроенная грузинская молодежь находится на улице уже 140 дней и не покидает их. Она сравнила их с «украинскими друзьями и украинской молодежью, которые не покидают окопы».

«Мы сопротивляемся и будем продолжать сопротивляться по-своему. И я буду президентом этих людей до конца, но этот вызов — вызов для всех. Это вызов для всех демократий. Это вызов для всех зарождающихся демократий на постсоветском пространстве — Молдавии, Украины и многих других соседних стран», — заявила Зурабишвили, комментируя протесты в стране.

Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года. Оппозиционные партии и Зурабишвили не согласны с результатами парламентских выборов, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта».

Кроме того, 14 декабря 2024 года в Грузии прошли выборы президента по новой системе. Впервые главу государства выбирали не граждане страны, а избирательная коллегия. Победу одержал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать легитимность состоявшегося голосования. Она заявила, что «никто никого не выбирал».

Ранее Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии «с новой силой».

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