В России стали снижаться цены на один вид мяса

Средние оптовые цены на полтуши свинины упали на 3% за неделю с 24 по 30 марта относительно предыдущей недели, до 195 руб. за 1 кг, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитической компании NTech.

На те же 3%, до 265 руб. за 1 кг, зафиксировано снижение стоимости грудинки на кости. Лопатка подешевела на 2%, до 259 руб. за 1 кг, окорок — на 1%, до 268 руб. за 1 кг. За неделю подорожала только шейка — на 3%, до 400 руб. за 1 кг.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев в беседе с изданием объяснил снижение цены увеличением объема предложения свинины на рынке в последние несколько недель.

Во второй половине марта депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что россиянам следует пользоваться тремя советами при походе в магазин. Первый совет — рассчитывайте стоимость за единицу измерения (килограмм, литр, штуку), чтобы понять, какое предложение наиболее выгодно. По словам Никитина, 150 граммов сыра в упаковке могут стоить 200 рублей, соответственно, 1 кг обойдется примерно в 1,3 тыс. рублей. Если вы покупаете пачку сыра 100 граммов за 150 рублей, то по факту берете более дорогой продукт, пояснил депутат.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.