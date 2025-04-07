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Российская армия заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ: российские войска взяли населенный пункт Катериновка в ДНР
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Также военные нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области и Нового и Кировска в ДНР.

ВСУ за сутки потеряли до 215-ти военнослужащих. Помимо живой силы, украинская армия лишилась трех артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.

До этого командир одного из мотострелковых батальонов в составе Вооруженных сил РФ Доба Подмажатов рассказал, что российские военнослужащие уничтожили более 10 единиц техники иностранного производства во время штурма села Успеновка в Донецкой народной республике. По его словам, в том числе в ходе сражений ВСУ лишились американских бронетранспортеров MaxxPro и М113. Также российским бойцам удалось вывести из строя автомобиль Hammer, произведенный в США, и боевую машину пехоты советского производства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные продвинулись почти на 10 километров вглубь Сумской области Украины.

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