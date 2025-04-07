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У российского школьника с подозрением на аппендицит нашли в брюшной полости иглу

В Москве врачи нашли в брюшной полости мальчика с подозрением на аппендицит иглу
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В Москве детские хирурги ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского спасли 13-летнего мальчика с швейной иглой в брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Школьник поступил в больницу с подозрением на аппендицит, однако первоначальный диагноз не подтвердился. Обследование показало, что в подреберье пациента в подреберье зафиксирован инородный предмет — пятисантиметровая швейная игла. Она застряла в поперечной ободочной кишке и проткнула ее.

«Игла выступала ушком в просвет брюшной полости — в брызжеечной части кишки, где более толстая стенка. По этой причине, а также из-за малых размеров и раннего обнаружения отверстие не нарушило герметичность кишки, поэтому перфорация зажила самостоятельно без ушивания», — рассказал детский хирург Максим Сергеенко.

Как иголка оказалась в брюшной полости, мальчик объяснить не смог. Послеоперационный период прошел без осложнений, и мальчика уже выписали домой.

Ранее в Подмосковье мальчик засадил себе иглу в стопу, вырезая печенье, как из сериала.

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