За теракт в Шереметьево обещали $3 тысячи. Теперь несостоявшимся террористам грозит более 20 лет За теракт в Шереметьево куратор из Киева обещал двум россиянам $3 тысячи

В московском аэропорту Шереметьево предотвращен теракт. По версии следствия, двое россиян планировали взорвать топливные резервуары на заправочной станции. За это они должны были получить от куратора из силовых структур Украины $3 тыс. Оба обвиняемых признали вину, но один из них — частично. Обвинение запросило для подсудимых более 20 лет лишения свободы. 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор 26 июля.

За взрыв в московском аэропорту «Шереметьево» некие кураторы из силовых структур Украины обещали россиянам Илье Ковылкову и Михаилу Дарию $3 тыс. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в среду, 24 июля, во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривают дело обоих обвиняемых.

Ковылков работал поваром в компьютерном клубе в Самаре, а ранее судимый житель Подмосковья Дарий в ноябре 2022 года якобы хотел обучаться в академии разведки Украины.

Ковылков занимался закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства (СВУ), Дарий же должен был с помощью беспилотника подорвать топливные резервуары в Шереметьево, передает ТАСС. По данным следствия, они планировали взорвать около семи цистерн на заправочной станции в аэропорту «для дестабилизации обстановки в стране». $3 тыс. им обещал куратор по фамилии Филипчук, который служит в силовых структурах Украины, сообщил прокурор в суде.

Кроме того, как следует из материалов дела, обвиняемые призывали других людей совершать преступления, включая атаки на здания госорганов и политических партий.

«В групповом чате (в Telegram. — «Газета.Ru».) в текстовом сообщении Дария имеется высказывание, выражающее побуждение, связанное с применением насилия, причинением вреда… Идет речь об уничтожении различных структур… уничтожению зданий государственных органов, в частности ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, а также организаций, поддерживавших СВО», — говорится в материалах, оглашенных гособвинителем в суде (цитата по РИА Новости).

Обоим фигурантам вменяются подготовка к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытка участия в деятельности организации, признанной в РФ террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5), и попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).

Оба обвиняемых признали вину, но Дарий — частично.

Рассмотрение дела в суде по существу началось 15 июля. 24 июля обвинение потребовало для Ковылкова и Дария 21 год и 28 лет лишения свободы соответственно. Оглашение приговора назначено на 26 июля.