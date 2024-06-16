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Стал известен новый клуб футболиста Кучаева

«Чемпионат»: футболист Кучаев продолжит карьеру в «Ростове»

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Кучаев продолжит карьеру в «Ростове». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, 26-летний футболист подпишет с ростовским клубом трехлетний контракт. Его действующее соглашение с «Пари НН» рассчитано до 30 июня 2024 года. Туда Константин перешел из ЦСКА. В минувшем сезоне Кучаев сыграл за «Пари НН» 26 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

По итогам прошлого сезона «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В стыковых матчах нижегородцы играли с тульским «Арсеналом» и проиграли первую встречу со счетом 1:2. Однако в ответном противостоянии «Пари НН» выиграл 2:0 и сумел сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола на следующий сезон.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. До последнего тура сине-бело-голубые боролись за титул с «Краснодаром» и «Динамо». Петербуржцы в 30-м туре Российской премьер-лиги дома обыграли «Ростов» 2:1 и смогли подняться на первую строчку благодаря тому, что в параллельной встрече «Краснодар» победил «Динамо» 1:0. Черно-зеленые в итоге заняли второе место, а «Динамо», впервые за 48 лет имевшее реальные шансы на чемпионство, замкнуло тройку сильнейших.

Ранее «Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана Ятимова.

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