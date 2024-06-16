Чемпионка мира восхитилась финалом Медийной хоккейной лиги

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» поделилась впечатлением от финала Медийной хоккейной лиги, в котором команда Hockey Brothers обыграла в финале «Титан» — 3:2 в серии буллитов.

«Финал Медийной хоккейной лиги — это настоящее зрелище! Это был хоккейный праздник, а ребята на льду бились с полной самоотдачей. Хотя это были не профессиональные команды, они показали действительно красивый и динамичный хоккей. За кого-то одного я не болела, мне было просто интересно посмотреть финал, поэтому я искренне радовалась каждой заброшенной шайбе», — сказала Тишова.

Чемпионка мира выразила мнение, что Медийная хоккейная лига является отличным проектом для популяризации хоккея среди широкой аудитории.

«С нетерпением жду следующего сезона и надеюсь, что он будет еще более интересным», — сказала Тишова.

Ранее чемпионка мира объяснила, почему болеет за «Спартак» и ЦСКА одновременно.