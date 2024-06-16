Шура рассказал о жизни с девушкой легкого поведения

Певец Шура признался, что жил у женщины легкого поведения. Его слова передали в анонсе нового выпуска программы «Шоу Воли» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Шура рассказал, что спустя какое-то время девушка пропала, но оставила своего пекинеса. Артист намекнул, что тогда переживал тяжелый период жизни и не знал, как прокормить себя и собаку.

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», — вспомнил певец.

«Ты съел пекинеса?» — пошутил один из ведущих программы Илья Соболев.

В июне Шура признался, что никогда в жизни не заведет детей. Он объяснил, что боится передать малышам различные патологии. Артист напомнил, что боролся с раком и страдал от наркотической зависимости.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

В июле 2020-го Шура рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». После борьбы с зависимостями артист очень сильно похудел и стал думать о своем здоровье.

Ранее Шура купил квартиру в центре Москвы.