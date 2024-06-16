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Путин скоро посетит один из российских регионов

Путин на следующей неделе совершит поездку в один из российских регионов

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе совершит поездку в один из регионов страны. Об этом сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

О каком именно субъекте РФ федерации идет речь, не уточняется.

Также на предстоящей неделе глава государства проведет встречу с выпускниками военных учебных заведений, а 22 июня — в День памяти и скорби, годовщину начала Великой Отечественной войны, возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Кроме того, у российского лидера будут международные контакты.

Помимо этого, у президента на следующую неделю запланировано совещание с членами правительства по миграционной политике.

14 июня Путин встретился с руководством министерства иностранных дел России. Глава государства заявил на этой встрече, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее» правительство России.

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