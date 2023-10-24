«Высокоценный человек». США вышли с новым предложением по обмену Пола Уилана

По данным CNN, Госдепартамент США сделал России предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана. В прошлом году Вашингтон уже предлагал вариант обмена, однако он остался без ответа. Сам Уилан в разговоре с CNN назвал себя «высокоценным человеком» и сообщил, что в России хотят равноценного обмена. Уилана приговорили в России к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Серьезное предложение

Вашингтон сделал Москве «серьезное предложение» по обмену осужденного за шпионаж в России на 16 лет американца Пола Уилана, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.

«Гоcсекретарь (США Энтони) Блинкен по-прежнему стрeмится вернуть Пола домой. <...> Мы сделали Роcсии серьезное предложение по обмену Пола и не прeкратим работу над этим до тех пoр, пока он не вернется к своей сeмье», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, Соединенные Штаты ясно дали понять, что задержание Уилана в России возмутительно и его следует немедленно освободить.

Как утверждает CNN, администрация Байдена работает над поиском других вариантов по освобождению Уилана после того, как Россия не ответила по существу на предложение, представленное ранее в этом году.

Звонок Уилана

Как отмечает CNN, сам Уилан связался с телеканалом по телефону в прошедшую пятницу. Осужденный рассказал журналистам, что в августе разговаривал по телефону с Блинкеном и даже угрожал ему расправой, если власти страны не поспособствуют его освобождению.

Несмотря на резкий разговор с главным американским дипломатом Уилан уверен, что работа по его освобождению ведется. Однако ему не нравятся медленные темпы усилий по его освобождению, он хочет быть уверен, что его не забудут среди «других геополитических проблем». Блинкен тогда, по словам Уилана, убедил его, что работа по его освобождению идет в усиленном режиме.

Заключенный также выразил намерение провести разговор с президентом Джо Байденом, «и узнать, сделает ли он то, что обещал». По словам Уилана, в Москве считают его «высокоценным человеком, поэтому они хотят чего-то ценного взамен».

Свою жизнь в тюрьме он описал как сложную. По словам Уилана, сам лагерь надо ремонтировать, отопление еще не включили, в тюремном магазине перестали продавать овощи, фрукты и консервы. Каждый день ему приходится есть суп, который состоит из макарон и воды, и черствый хлеб.

Также Уилан рассказал, что его родственники в телефонных разговорах сообщают ему о новостях, связанных с Эваном Гершковичем. Это американский журналист, задержанный 30 марта в Екатеринбурге по статье о шпионаже.

Не один американец

Пола Уилана задержали в одном из отелей Москвы в декабре 2018 года. В июне 2020 года бывшего морского пехотинца США приговорили к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает. В США считают, что его задержали незаконно.

В США также ведут работу по освобождению другого американца — журналиста The Wall Street Journal Гершковича. 8 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом ведет переговоры с Россией о возможном обмене журналиста на содержащихся в Соединенных Штатах заключенных.

За несколько дней до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по обмену заключенными должны вестись «в полной тишине». Так он ответил на вопрос журналистов, возможен ли обмен российского хакера Владимира Дунаева на обвиненного в шпионаже репортера The Wall Street Journal Гершковича. Дунаева задержали в 2021 году в Южной Корее и затем экстрадировали в США. Россиянину грозит до 25 лет лишения свободы по обвинению в хищении денежных средств и конфиденциальной информации.

В 2022 году администрация Байдена добилась освобождения американца Тревора Рида (был арестован в России в 2019 году из-за нападения на задержавших его полицейских) в обмен на осужденного россиянина Константина Ярошенко (обвинялся США в контрабанде наркотиков) и звезды NBA Бриттни Грайнер (приговорили баскетболистку к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков) в обмен на осужденного в США Виктора Бута.