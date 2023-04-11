«Происходящее полностью незаконно». США готовы «креативить» ради освобождения Гершковича

Госдеп США официально признал арестованного по делу о шпионаже в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича «незаконно удерживаемым». Президент страны Джо Байден раскритиковал происходящее и выразил надежду, что удастся изменить динамику ситуации. Газета WSJ со ссылкой на анонимные источники пишет, что Вашингтон готов к «творческим решениям» по возможным обменам американцев на россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Джо Байден назвал арест в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича «полностью незаконным».

«Мы ясно даем понять, что происходящее полностью незаконно», — сказал Байден в ходе пресс-подхода, пообещав в ближайшее время связаться с родственниками американца.

Политик напомнил, что Госдеп ранее признал Гершковича «незаконно удерживаемым». Это решение, по словам политика, призвано «изменить динамику» ситуации.

Незаконно удерживаемый

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 10 апреля заявил, что присвоил Гершковичу статус «незаконно удерживаемого» лица. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на следующий день выразил недоумение в связи с этим фактом, отметив, что не понимает значение нового статуса. Представитель Кремля добавил, что США, по его мнению, «и так должны защищать права своего гражданина».

«Я, честно говоря, не понимаю, какие новации вносит вот этот новый режим, что он означает, это я не знаю», — сказал Песков журналистам.

«США и так могли и должны защищать права своего гражданина, который был задержан с поличным и нарушил соответствующие законы Российской Федерации. Он в этом подозревается», — добавил пресс-секретарь, указав, что окончательное решение в любом случае примет суд.

Статус «незаконно удерживаемого» лица автоматически перевел дело журналиста в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Госдепартамент в свою очередь получил дополнительные полномочия в части оказания давления на РФ. Теперь ведомство может «создавать дипломатические коалиции», «наращивать давление в прессе» и добиваться регулярного консульского доступа.

Нет доступа

Первый заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель заявил, что 10 апреля США получили от России официальное уведомление об аресте Гершковича, но консульского доступа к нему до сих пор предоставлено не было. По словам Пателя, это нарушает международные нормы в сфере консульских отношений.

«Насколько я знаю, в прошлые выходные министерство (иностранных дел РФ) предоставило уведомление о задержании, но они пока не предоставили консульского доступа», — отметили в Госдепе.

«Креатив США»

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме ранее писала, что США готовы «креативить» ради освобождения Гершковича.

Издание отмечало, что давно длящиеся переговоры об освобождении обвиненного в шпионаже Пола Уилана «зашли в тупик», поскольку Россия «просила о чем-то, что США не могли сделать» — освобождении офицера российских спецслужб Вадима Красикова.

Высокопоставленный чиновник Белого дома в беседе с WSJ заверил, что Вашингтон открыт «для творческих решений», как по Уилану, так и по Гершковичу.

«Во всех случаях задача состоит в том, чтобы подобрать кандидатов с российской стороны, которые достаточно ценны для Москвы, и в то же время достаточно приемлемы для Вашингтона, чтобы их отпустить», — пишет газета.

Арест на Урале

30 марта стало известно, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали Гершковича, обвинив его в том, что он собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий якобы по заданию правительства США. Возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича на два месяца. Американцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Власти США призвали граждан страны воздержаться от поездок в Россию, напомнив о ситуации с Уиланом и Тревором Ридом, осужденными в РФ. В WSJ потребовали немедленного освобождения своего штатного сотрудника. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест американца.

2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров созвонились, чтобы обсудить задержание журналиста. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Российский министр отметил, что Гершковича взяли с поличным при попытке получения секретных сведений. Никаких договоренностей об обмене достигнуто не было.